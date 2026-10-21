Hà Nội quy định tiền ăn trưa trường chất lượng cao tối đa 50.000 đồng/ngày

Ngày 19/10/2026, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao tại cơ sở giáo dục công lập, áp dụng từ năm học 2026-2027. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/10/2026.

Theo đó, mức trần tiền ăn bữa trưa là 40.000 đồng/học sinh/ngày đối với cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày đối với cấp tiểu học, trung học. Mức này đã bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú theo quy định.

Đối với bữa sáng, mức trần là 25.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non, tiểu học và 30.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp trung học.

Các dịch vụ bán trú có mức trần gồm chăm sóc bán trú 235.000 đồng/học sinh/tháng và trang thiết bị phục vụ bán trú 200.000 đồng/học sinh/năm học.

Hà Nội quy định mức trần các khoản thu tại trường công lập chất lượng cao. Ảnh: TTXVN

Mức trần dịch vụ trông giữ, chăm sóc học sinh ngoài giờ là 12.000 đồng/học sinh/giờ đối với cấp mầm non, tiểu học. Dịch vụ giáo dục bổ trợ ngoài giờ chính khóa do nhà trường trực tiếp thực hiện có mức trần 15.000 đồng/học sinh/tiết ở cấp tiểu học, trung học.

Ngoài ra, dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô có mức trần 10.000 đồng/học sinh/km; dịch vụ nước uống học sinh là 16.000 đồng/học sinh/tháng.

Đây là mức thu tối đa, không phải mức thu bắt buộc áp dụng đồng loạt tại tất cả các trường. Quy định áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao thuộc phạm vi quyết định, không phải toàn bộ trường công lập trên địa bàn Hà Nội.

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND, căn cứ mức trần được quy định, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng dự toán chi phí và xác định mức thu cụ thể. Mức thu phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trên tinh thần tự nguyện, bảo đảm công khai, minh bạch và không vượt mức trần.

Nhà trường có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý theo phân cấp để phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát; đồng thời sử dụng các khoản thu đúng mục đích và thực hiện công khai tài chính theo quy định.

Cơ sở giáo dục không được thu từ người học những khoản chi phí đã được ngân sách nhà nước bảo đảm hoặc đã tính trong mức thu học phí chương trình bổ sung theo quy định. Trường hợp có chi phí trùng lặp, nhà trường phải loại trừ phần đã được ngân sách hoặc học phí bảo đảm trước khi xác định mức thu.

Quyết định cũng quy định trách nhiệm quản lý, hạch toán và báo cáo tài chính đối với các khoản thu dịch vụ. Trường hợp nguồn thu từ người học và các nguồn thu hợp pháp khác không đủ bù đắp chi phí cung cấp dịch vụ, cơ sở giáo dục phải tự cân đối bằng nguồn kinh phí hợp pháp của mình; ngân sách nhà nước không cấp bù phần thiếu hụt.