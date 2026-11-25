Tiền ăn bán trú tối đa 45.000 đồng/ngày

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội. Ảnh: website nhà trường.

Theo quy định, mức trần tiền ăn bậc mầm non là 22.000 đồng/trẻ/ngày đối với bữa sáng và 35.000 đồng đối với bữa trưa, bữa phụ.

Ở cấp tiểu học, THCS và THPT, tiền ăn tối đa 25.000 đồng/ngày đối với bữa sáng và 45.000 đồng đối với bữa trưa. Mức trần tiền ăn bán trú cấp tiểu học đã bao gồm ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định.

Các khoản thu dịch vụ bán trú khác gồm: chăm sóc bán trú tối đa 235.000 đồng/học sinh/tháng; trang thiết bị phục vụ bán trú 200.000 đồng/học sinh/năm học ở bậc mầm non và 133.000 đồng ở bậc phổ thông. Dịch vụ trông giữ, chăm sóc học sinh ngoài giờ không quá 12.000 đồng/học sinh/giờ.

Với các dịch vụ khác, mức trần giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa do trường công lập tổ chức là 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy đối với cấp mầm non và 15.000 đồng/học sinh/tiết dạy đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Mức này không áp dụng với nội dung đã thuộc chương trình giáo dục theo quy định.

Dịch vụ đưa đón bằng ô tô tối đa 10.000 đồng/học sinh/km; nước uống 16.000 đồng/học sinh/tháng; tiền ở của học sinh nội trú tại một số trường có khu nội trú (không bao gồm trường phổ thông dân tộc nội trú) tối đa 400.000 đồng/học sinh/tháng.

Các khoản thu phải được phụ huynh đồng thuận

Mức trần không phải khoản thu bắt buộc áp dụng đồng loạt. Căn cứ chi phí thực tế, nhà trường phải xác định mức thu cụ thể, thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh, bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch và không vượt quy định.

Các trường chỉ được thu khi học sinh có nhu cầu sử dụng dịch vụ. Những nội dung đã được ngân sách nhà nước bảo đảm hoặc thuộc chương trình giáo dục bắt buộc không được thu; nếu đã có nguồn ngân sách hỗ trợ, trường chỉ được thu phần chênh lệch (nếu có).

Nhà trường phải theo dõi riêng doanh thu, chi phí từng hoạt động và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu. Trường hợp thu không đủ bù chi, đơn vị tự cân đối bằng nguồn kinh phí hợp pháp, ngân sách nhà nước không cấp bù. Các trường cũng phải có chính sách miễn, giảm phù hợp với học sinh thuộc diện chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng UBND các phường, xã có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện, xử lý các trường hợp thu, chi sai quy định.

Đối với một số hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa đã được phê duyệt hoặc triển khai trước ngày 15/11/2026 theo Nghị quyết 60/2025/NQ-HĐND, các cơ sở được tiếp tục thực hiện đến hết năm học 2026-2027 theo quy định pháp luật.

Quy định mới tạo cơ sở kiểm soát các khoản thu trong trường công lập. Tuy nhiên, bên cạnh việc tuân thủ mức trần, chất lượng dịch vụ, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của nhà trường vẫn là những vấn đề phụ huynh cần giám sát./.