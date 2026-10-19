Hà Nội quy định thủ tục hỗ trợ phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ

Quyết định gồm 4 chương, 29 điều, quy định trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND ngày 2-6-2026 của HĐND thành phố.

Các nội dung trọng tâm gồm trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Điều 6; quy định chi tiết chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với các tổ chức hoạt động trong những lĩnh vực này theo Điều 10 của Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND. Quyết định cũng quy định trình tự, thủ tục thẩm định, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu, thu hồi kinh phí hỗ trợ, xem xét chấp nhận rủi ro và các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện chính sách; xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối tượng áp dụng gồm Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội; các cơ quan nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ; các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND. Các tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định, tư vấn, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu và các hoạt động liên quan khác cũng thuộc đối tượng áp dụng.

Việc thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phải tuân thủ nguyên tắc quy định tại Điều 4; kinh phí thực hiện được bảo đảm theo khoản 3 Điều 5 và các quy định pháp luật có liên quan. Điều kiện, tiêu chí hỗ trợ thực hiện theo Điều 7 của Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND.

Theo Quyết định, các biểu mẫu là thành phần hồ sơ bắt buộc do tổ chức đề nghị hỗ trợ lập, ký và nộp để thực hiện chính sách. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Quyết định hoặc xác định cụ thể trong quy định về thành phần hồ sơ.

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn sử dụng thống nhất các biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định; sửa đổi nội dung khi cần thiết để phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đối với các biểu mẫu khác phục vụ việc tiếp nhận, thẩm định, đánh giá, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, ký kết và thực hiện hợp đồng hỗ trợ, báo cáo, quản lý, theo dõi, Sở có trách nhiệm ban hành, sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn sử dụng.

Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung biểu mẫu không được làm thay đổi hoặc bổ sung thành phần hồ sơ, đối tượng, điều kiện, tiêu chí, nội dung, mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục đã quy định tại Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND và Quyết định này; đồng thời không làm phát sinh thêm yêu cầu đối với tổ chức đề nghị hỗ trợ hoặc tổ chức được hỗ trợ.

Đối với các phiếu, bảng, biên bản phục vụ thẩm định, đánh giá, chấm điểm, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, nội dung, tiêu chí, nguyên tắc, phương pháp đánh giá, thang điểm và các yếu tố làm căn cứ xác định kết quả phải tuân thủ quy định tại Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND và Quyết định.

Hồ sơ, tài liệu trong quá trình thực hiện được tiếp nhận, quản lý, lưu trữ và khai thác theo quy định của pháp luật về lưu trữ, giao dịch điện tử và các quy định liên quan. Việc tiếp nhận hồ sơ, trao đổi thông tin, gửi báo cáo, kết quả xử lý hồ sơ và các tài liệu khác được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố hoặc hệ thống thông tin được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng theo quy định pháp luật.