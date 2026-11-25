Mức trần từng khoản thu

Về tiền ăn, bậc mầm non có mức trần 22.000 đồng cho bữa sáng và 35.000 đồng cho bữa trưa, bữa phụ. Ở bậc tiểu học, THCS và THPT, mức trần là 25.000 đồng cho bữa sáng và 45.000 đồng cho bữa trưa.

Ngoài tiền ăn, dịch vụ chăm sóc bán trú có mức trần 235.000 đồng/học sinh/tháng. Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú có mức trần 200.000 đồng/học sinh/năm đối với cơ sở giáo dục mầm non và 133.000 đồng/học sinh/năm học đối với cơ sở giáo dục phổ thông.

Bữa ăn bán trú của các em học sinh. Ảnh: BMS

Các dịch vụ ngoài giờ cũng được ấn định mức trần. Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ tối đa 12.000 đồng/học sinh/giờ. Dịch vụ giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa do cơ sở giáo dục công lập thực hiện tối đa 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy hoặc tiết dạy, tùy cấp học và loại hình cơ sở giáo dục.

Với các dịch vụ còn lại, dịch vụ đưa đón người học bằng xe ô tô có mức trần 10.000 đồng/học sinh/km; nước uống học sinh là 16.000 đồng/học sinh/tháng. Dịch vụ tiền ở của học sinh nội trú tại một số trường có khu nội trú (không bao gồm Trường Phổ thông dân tộc nội trú) tối đa là 400.000 đồng/học sinh/tháng.

Thu trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch

Theo quyết định, các cơ sở giáo dục căn cứ mức trần để xây dựng dự toán chi phí, xác định mức thu cụ thể và thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh, trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, bảo đảm không vượt mức trần. Các trường đồng thời báo cáo cơ quan quản lý theo phân cấp để theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Việc thu chỉ được thực hiện khi người học có nhu cầu và tự nguyện tham gia dịch vụ. Quyết định nghiêm cấm thu đối với những nội dung đã được ngân sách nhà nước bảo đảm hoặc thuộc chương trình giáo dục bắt buộc; với những nội dung đã được ngân sách hỗ trợ hoặc bố trí từ nguồn kinh phí khác, nhà trường chỉ thu phần chênh lệch (nếu có).

Về quản lý tài chính, các cơ sở giáo dục phải mở sổ sách kế toán, theo dõi riêng để ghi nhận đầy đủ, chính xác doanh thu và phân bổ đầy đủ, chính xác chi phí cho từng hoạt động. Nếu thu nhỏ hơn chi, đơn vị tự bù đắp khoản thiếu hụt bằng các nguồn kinh phí hợp pháp của mình, ngân sách nhà nước không cấp bù. Nhà trường chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu làm căn cứ xác định mức thu, đồng thời phải có chế độ miễn, giảm phù hợp đối với học sinh thuộc diện chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

UBND thành phố giao Sở GD-ĐT chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc. UBND các phường, xã cũng tổ chức kiểm tra theo phân cấp quản lý, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp thu, chi không đúng quy định.

Đối với một số hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa đã được phê duyệt hoặc triển khai trước ngày 15/11/2026 theo Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của HĐND thành phố, quyết định cho phép tiếp tục thực hiện đến khi kết thúc năm học 2026-2027, bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật.