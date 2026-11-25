Hà Nội quy định mức tiền ăn bán trú mới tại trường công lập
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 163/2026/QĐ-UBND ngày 23-11, quy định danh mục và mức thu tối đa các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập (không bao gồm trường chất lượng cao). Theo đó, tiền ăn bán trú bậc mầm non tối đa 22.000 đồng/trẻ đối với bữa sáng và 35.000 đồng/trẻ đối với bữa trưa, bữa phụ; áp dụng từ ngày 3-12-2026.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-quy-dinh-muc-tien-an-ban-tru-moi-tai-truong-cong-lap-1767550.html