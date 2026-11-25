Ông Sùng A Lù ở lại đỉnh Hin Phăng giữ rừng. Người con trai Sùng A Vảng tiếp tục công việc ấy và hiện là tổ trưởng tổ bảo vệ rừng. Đến đời cháu nội Sùng A Ghư, con đường với rừng lại bắt đầu bằng một hướng đi khác: xuống núi học chữ. Cậu bé 15 tuổi nói sẽ trở về, nhưng muốn trở về với một cách giữ rừng khác ông và bố.