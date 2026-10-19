Hà Nội quy định hỗ trợ nghiên cứu sinh giải bài toán lớn của thành phố

Quyết định gồm 8 chương, 40 điều, quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chính sách hỗ trợ nghiên cứu sinh theo học tại các cơ sở đào tạo trong nước nhằm giải quyết bài toán lớn của thành phố, theo Chương III Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố về một số chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Hà Nội.

Đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam theo học chương trình đào tạo tiến sĩ và tương đương theo hình thức tập trung toàn thời gian, đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có chuyên ngành đào tạo và nội dung nghiên cứu luận án phục vụ giải quyết bài toán lớn của thành phố. Quy định cũng áp dụng đối với các cơ sở đào tạo trong nước có nghiên cứu sinh đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ, cơ quan quản lý hoạt động hỗ trợ nghiên cứu sinh và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Việc quản lý hoạt động hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng đối tượng, đúng nội dung và định mức; sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả. Nghiên cứu sinh chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ một lần, ở mức cao nhất trong cùng một thời điểm, không trùng lặp với các chính sách quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác.

Chính sách hỗ trợ không làm thay đổi thẩm quyền, trách nhiệm của cơ sở đào tạo trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo, quản lý nghiên cứu sinh, đánh giá luận án, công nhận tốt nghiệp và công nhận học vị theo quy định pháp luật về giáo dục đại học. Thành phố ưu tiên triển khai thực hiện trên môi trường điện tử, tận dụng tối đa dữ liệu sẵn có trong các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin đã kết nối, chia sẻ.

Theo Quyết định, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động hỗ trợ nghiên cứu sinh, có trách nhiệm công bố thông tin, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ; kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ; thành lập hội đồng tư vấn hoặc lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức tư vấn độc lập để đánh giá hồ sơ đề nghị hỗ trợ và hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung nghiên cứu. Sở cũng có thẩm quyền phê duyệt danh sách nghiên cứu sinh được hỗ trợ, quyết định bãi bỏ hoặc điều chỉnh quyết định hỗ trợ.

Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội là cơ quan quản lý kinh phí hỗ trợ. Quỹ có trách nhiệm ký kết, điều chỉnh, thanh lý hợp đồng hỗ trợ trên cơ sở quyết định đã được phê duyệt; cấp kinh phí theo quy định; quyết định kết thúc, chấm dứt hỗ trợ và mức kinh phí phải bồi hoàn (nếu có); thu hồi kinh phí đối với các trường hợp phải bồi hoàn. Khi cần thiết, Quỹ thành lập hội đồng tư vấn hoặc lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức tư vấn độc lập để hỗ trợ chuyên môn, đồng thời thực hiện lưu giữ hồ sơ theo quy định.