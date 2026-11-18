Từ những phiên chợ truyền thống đến các nền tảng thương mại điện tử, nông sản, đặc sản và sản phẩm OCOP Cao Bằng đang có thêm những phương thức kết nối với người tiêu dùng. Việc mở rộng kênh phân phối giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp cận khách hàng ở nhiều địa bàn, song để chuyển những cơ hội quảng bá thành đầu ra ổn định, yêu cầu đặt ra vẫn là chất lượng, uy tín, năng lực cung ứng và khả năng thích ứng với thị trường.