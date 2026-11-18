Hà Nội quy định chi tiết mức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 160/2026/QĐ-UBND về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố về chính sách phát triển khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn Hà Nội.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-quy-dinh-chi-tiet-muc-ho-tro-khoi-nghiep-sang-tao-doi-moi-sang-tao-1766484.html