Hà Nội quy định các khoản thu dịch vụ tại trường công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027

Từ ngày 30/10, các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội chỉ được thu tiền ăn, bán trú, trông giữ, học bổ trợ, đưa đón và nước uống trong giới hạn mức trần do thành phố quy định.

Đây là nội dung trong Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành. Theo quyết định, Hà Nội quy định mức trần đối với 5 nhóm dịch vụ, gồm: ăn uống, bán trú; trông giữ, chăm sóc học sinh ngoài giờ; giáo dục bổ trợ ngoài giờ chính khóa; đưa đón học sinh và nước uống.

Đối tượng áp dụng là trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, Ủy ban Nhân dân các phường, xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Căn cứ mức trần, các nhà trường xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể. Mức thu này được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch và không vượt mức trần quy định./.