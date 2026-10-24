Hà Nội: Quy định các khoản thu dịch vụ tại trường công lập chất lượng cao

Đây là nội dung trong Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND do UBND TP. Hà Nội vừa ban hành. Quyết định quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao, áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027.

Mức thu cụ thể cho từng dịch vụ

Với dịch vụ ăn uống, tiền ăn sáng tối đa 25.000 đồng/học sinh/ngày với bậc mầm non và tiểu học, 30.000 đồng/học sinh/ngày với bậc trung học.

Tiền ăn trưa tối đa 40.000 đồng/trẻ/ngày với bậc mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày với bậc tiểu học, trung học.

Mức trần này đã bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú theo quy định. Điều này có nghĩa, tổng chi phí một bữa trưa, kể cả phần ngân sách hỗ trợ, không được vượt mức trần.

Các dịch vụ gắn với bán trú cũng có mức trần áp dụng chung cho cả ba cấp học. Dịch vụ chăm sóc bán trú tối đa 235.000 đồng/học sinh/tháng.

Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú, gồm công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân, tối đa 200.000 đồng/học sinh/năm học.

Với trẻ mầm non và học sinh tiểu học, dịch vụ trông giữ, chăm sóc ngoài giờ được thu tối đa 12.000 đồng/giờ, mỗi giờ tính đủ 60 phút.

Dịch vụ giáo dục bổ trợ ngoài giờ chính khóa có mức trần 15.000 đồng/học sinh/tiết ở bậc tiểu học và trung học.

Đây là các nội dung nằm ngoài chương trình bổ sung đã được phê duyệt và do nhà trường trực tiếp tổ chức; mỗi tiết được tính theo thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định.

Ngoài ra, dịch vụ đưa đón học sinh bằng ô tô được thu tối đa 10.000 đồng/học sinh/km, và tiền nước uống tối đa 16.000 đồng/học sinh/tháng.

Các trường cũng không được thu từ học sinh những chi phí mà ngân sách nhà nước đã hỗ trợ hoặc đã tính trong học phí chương trình bổ sung. Ảnh minh hoạ: MOET

Không thu trùng với ngân sách và học phí

Điểm đáng chú ý của quyết định là nguyên tắc chống thu trùng, các cơ sở giáo dục không thực hiện thu từ người học những nội dung chi phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ, bảo đảm, hoặc đã được tính trong học phí chương trình bổ sung theo nghị quyết của HĐND thành phố.

Trường hợp một dịch vụ có phần chi phí trùng với nội dung đã được ngân sách hoặc học phí chương trình bổ sung chi trả, nhà trường phải loại trừ phần đó trước khi xác định mức thu. Quy định này bảo đảm một khoản chi không bị tính 02 lần: 01 lần do Nhà nước hoặc học phí chi trả, 01 lần do phụ huynh đóng góp.

Căn cứ mức trần, nhà trường phải xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể. Mức thu này được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch và không vượt mức trần.

Nhà trường cũng phải có chế độ miễn, giảm phù hợp đối với học sinh thuộc diện chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Các khoản thu phải được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch. Nhà trường được tự chủ quyết định các khoản chi theo quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng phải hạch toán riêng để ghi nhận đầy đủ doanh thu và phân bổ chính xác chi phí cho từng hoạt động, đồng thời kê khai, nộp thuế và báo cáo tài chính theo quy định.

Trường hợp tổng thu từ người học và các nguồn hợp pháp khác thấp hơn chi phí, nhà trường phải tự bù đắp bằng nguồn kinh phí hợp pháp của mình; ngân sách nhà nước không cấp bù.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/10/2026.