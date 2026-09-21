Hà Nội: Quốc lộ 6 ùn tắc nhiều km, người dân mệt mỏi quay đầu

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng, từ sáng 21/9, QL6 rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều km. Ô tô, xe máy ken đặc trên tuyến, các phương tiện phải nhích từng đoạn, thời gian di chuyển qua khu vực kéo dài hơn nhiều so với bình thường.

Nguyên nhân chính được xác định liên quan đến việc mực nước sông Đáy dâng cao sau mưa lớn, khiến lực lượng chức năng phải cấm phương tiện qua cầu Đại Thành, cầu 72 và cầu Tân Phú để bảo đảm an toàn. Việc nhiều cây cầu cùng lúc bị hạn chế lưu thông khiến phương tiện phải dồn về các tuyến thay thế, trong đó có QL6.

Từ khoảng 7h sáng, lượng phương tiện trên QL6 đã tăng cao. Tại khu vực cầu Mai Lĩnh và nhiều đoạn qua địa bàn Chương Mỹ, dòng xe nối dài, có thời điểm gần như đứng yên. Một số người dân không thể tiếp tục hành trình đã phải quay đầu, tìm hướng di chuyển khác hoặc đưa phương tiện vào ven đường chờ tình hình giao thông được cải thiện.

Chị Nguyễn Thị Hồng (phường Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết: "Sáng nay, đường QL6 đoạn qua cầu Mai Lĩnh ùn tắc kéo dài tới 3km, "chôn chân" trên tuyến đường liên tục trong 3 giờ đồng hồ không hạ nhiệt, tôi phải di chuyển xe quay lại vì quá mệt mỏi".

Ùn tắc kéo dài cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi làm, học tập và các hoạt động trong buổi sáng.

Lực lượng chức năng đã được bố trí phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo từng dòng. Tuy nhiên, do lượng xe dồn về QL6 lớn, tình trạng ùn tắc vẫn kéo dài. Đến gần 10h sáng, dòng phương tiện trên tuyến vẫn nối dài và di chuyển khó khăn.

Nhiều phương tiện tiếp tục phải di chuyển chậm, người dân mất nhiều thời gian để vượt qua các điểm ùn ứ.

Nhiều người quá mệt mỏi, ngày đầu tuần đi học, đi làm gặp ùn tắc kéo dài phải dừng xe, đi bộ thoát qua để chờ giảm nhiệt.

Đông đúc người dân lưu thông dẫn đến quá tải.

Nhiều người di chuyển vào khu vực thi công dự án cầu vượt Mai Lĩnh để nghỉ ngơi trước hành trình đầy mệt mỏi.

Tình trạng này cho thấy việc đồng thời hạn chế lưu thông tại các cầu qua sông Đáy đang tạo áp lực lớn lên các tuyến đường thay thế, đặc biệt là QL6.

Về vấn đề trên, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sẽ phối hợp với lực lượng chức năng họp rà soát, xây dựng kế hoạch tổ chức lại giao thông, điều tiết giao thông tại các điểm nút nhằm hạn chế ùn tắc lan rộng và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện.