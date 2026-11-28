Ông Nguyễn Hữu Việt, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện.

Với chủ đề “Hà Nội-Thành phố sáng tạo, điểm đến của điện ảnh và du lịch”, hoạt động giới thiệu những giá trị di sản, sản phẩm làng nghề và tiềm năng du lịch của Thủ đô tới khách tham quan, các đối tác và đại biểu quốc tế.

Chương trình do Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Hà Nội tổ chức, thực hiện Kế hoạch số 59/KH-SVHTTDL ngày 28/8/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về tổ chức HANIFF VIII và Kế hoạch số 12/KH-TT&XTDL ngày 13/11/2026. Không gian quảng bá có diện tích 102m², được thiết kế kết hợp các giá trị văn hóa truyền thống với tinh thần sáng tạo, đổi mới, qua đó giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, thể thao và du lịch của Thủ đô.

Gian hàng truyền thống trong không gian trưng bày.

Là thành phố có bề dày lịch sử hơn nghìn năm, Hà Nội sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú, cảnh quan đô thị đặc sắc, kiến trúc đa dạng và đời sống văn hóa giàu bản sắc. Năm 2019, Hà Nội được UNESCO ghi danh là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Thiết kế. Đây là một trong những nền tảng để thành phố phát huy nguồn lực văn hóa, di sản và sáng tạo, xây dựng sản phẩm, trải nghiệm mới, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Trong quá trình đó, điện ảnh được xác định là một kênh góp phần quảng bá hình ảnh thành phố, khơi gợi cảm hứng khám phá và thúc đẩy du lịch. Việc tổ chức không gian quảng bá trong khuôn khổ HANIFF VIII cũng tạo cơ hội giới thiệu Hà Nội tới các nhà làm phim, đối tác quốc tế và công chúng tham dự liên hoan.

Không gian quảng bá được bố trí theo hai nội dung chủ đạo. Trong đó, khu vực văn hóa, thể thao và du lịch tập trung giới thiệu những giá trị nổi bật làm nên bản sắc Thủ đô, từ di sản văn hóa, di tích lịch sử, công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh đến làng nghề truyền thống, không gian văn hóa và đời sống đương đại.

Khách tham quan háo hức xem các sản phẩm truyền thống.

Các điểm đến tiêu biểu như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, làng cổ Đường Lâm cùng nhiều di sản, danh thắng được giới thiệu qua hình ảnh, ấn phẩm, video clip và các sản phẩm truyền thông số. Cùng với đó là những loại hình văn hóa phi vật thể đặc trưng như ca trù, chèo, múa rối nước, lễ hội truyền thống, phong tục, tập quán, ẩm thực và nếp sống thanh lịch của người Hà Nội.

Thông qua hệ thống nội dung giới thiệu, khách tham quan có thêm thông tin về một Hà Nội vừa lưu giữ những giá trị truyền thống, vừa không ngừng vận động, phát triển trong đời sống hiện đại. Đây cũng là cách giới thiệu chiều sâu văn hóa của một đô thị di sản, sáng tạo, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách khi tìm hiểu về Thủ đô.

Nội dung thứ hai tập trung vào du lịch làng nghề và quà tặng du lịch, giới thiệu những sản phẩm được tạo nên từ bàn tay tài hoa của nghệ nhân Hà Nội. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm sáng tạo và quà tặng du lịch tiêu biểu được lựa chọn trưng bày, qua đó tôn vinh giá trị văn hóa, kỹ thuật chế tác và sức sống của các nghề truyền thống trong đời sống đương đại.

Bên cạnh sản phẩm thủ công, không gian còn giới thiệu một số đặc sản ẩm thực Hà Nội như bánh cốm, ô mai, trà sen, chè lam, mứt sen, kẹo lạc... Đây là những sản phẩm gắn với hương vị và ký ức văn hóa của người Hà Nội, đồng thời có thể trở thành những món quà mang dấu ấn riêng của điểm đến.

Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề và quà tặng du lịch không chỉ hướng tới quảng bá giá trị văn hóa truyền thống mà còn góp phần kết nối các cơ sở sản xuất, nghệ nhân, doanh nghiệp với thị trường du lịch. Qua đó, khuyến khích đổi mới thiết kế, đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng giá trị cho các sản phẩm văn hóa của Thủ đô.

Cùng với hai nội dung trưng bày chủ đạo, không gian quảng bá còn giới thiệu các tour, tuyến và sản phẩm du lịch đặc sắc; chương trình khuyến mại, kích cầu của doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, khu và điểm du lịch. Các ấn phẩm, video clip, hình ảnh và sản phẩm truyền thông số được sử dụng để cung cấp thông tin, tăng cường tương tác, đưa hình ảnh Hà Nội đến gần hơn với khách tham quan và các đối tác quốc tế.

Thông qua hoạt động tại HANIFF VIII, Hà Nội hướng tới tăng cường quảng bá hình ảnh Thủ đô, kết nối các lĩnh vực văn hóa và du lịch, giới thiệu tiềm năng, cơ hội hợp tác và đầu tư trong phát triển công nghiệp văn hóa. Đây cũng là dịp thúc đẩy việc hình thành các sản phẩm du lịch mới gắn với di sản và sáng tạo, khai thác hiệu quả hơn giá trị tài nguyên văn hóa của thành phố.

Việc kết hợp quảng bá văn hóa, làng nghề, ẩm thực và các sản phẩm du lịch trong một không gian tại sự kiện điện ảnh quốc tế góp phần mở rộng cách tiếp cận du khách, đối tác và nhà đầu tư. Qua đó, Hà Nội tiếp tục giới thiệu định hướng phát triển du lịch dựa trên nền tảng văn hóa và sáng tạo, đồng thời phát huy sức lan tỏa của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong quảng bá điểm đến.

Với chủ đề “Hà Nội-Thành phố sáng tạo, điểm đến của điện ảnh và du lịch”, Không gian quảng bá Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại HANIFF VIII hướng tới kết nối các giá trị di sản với nguồn lực sáng tạo, đưa văn hóa đến gần hơn với những hành trình khám phá, trải nghiệm. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội nghìn năm văn hiến, giàu bản sắc và năng động tới bạn bè trong nước, quốc tế.