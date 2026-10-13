Hà Nội quảng bá tiềm năng điện ảnh, du lịch tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Tuấn Long phát biểu tại chương trình Vietnam Night 2026 trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan. Ảnh: HL

Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) là một trong những sự kiện điện ảnh quốc tế tiêu biểu của châu Á, được tổ chức thường niên tại Hàn Quốc, quy tụ đông đảo nhà làm phim, nghệ sĩ, nhà sản xuất và chuyên gia điện ảnh toàn cầu. Năm 2026, Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 diễn ra từ ngày 6 đến 15-10, giới thiệu 316 bộ phim đến từ 59 quốc gia, cùng nhiều hoạt động chiếu phim, giao lưu nghệ sĩ, hội thảo chuyên ngành và kết nối công nghiệp điện ảnh.

Tham gia các hoạt động tại Busan từ ngày 11 đến 14-10, Đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội hướng tới quảng bá tiềm năng điện ảnh của Thủ đô, tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế, đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm phát triển công nghiệp văn hóa tại một sự kiện điện ảnh có quy mô quốc tế.

Ngày 11-10, Đoàn tham dự hội thảo “Liên hoan phim - Cầu nối giữa điện ảnh Việt Nam và thế giới” do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức. Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi về vai trò của các liên hoan phim trong quảng bá tác phẩm, kết nối nhà làm phim và thúc đẩy hợp tác sản xuất, phát hành quốc tế.

Cùng ngày, tại chương trình Vietnam Night 2026 với sự tham dự của hơn 600 khách mời, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long đã giới thiệu tiềm năng của Hà Nội về di sản văn hóa, cảnh quan, kiến trúc và các bối cảnh quay phim. Thông qua chương trình, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội mời gọi các nhà làm phim quốc tế đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất tại Thủ đô. Việc giới thiệu những lợi thế về di sản, cảnh quan, kiến trúc và bối cảnh quay phim góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội như một điểm đến có tiềm năng đối với hoạt động sáng tạo và sản xuất phim.

Tại Chợ phim và nội dung châu Á (ACFM), Đoàn công tác tham gia các hoạt động tại gian hàng điện ảnh Việt Nam, giới thiệu hình ảnh, ấn phẩm và video clip quảng bá Hà Nội. Đây cũng là dịp để đoàn tìm hiểu hoạt động của thị trường điện ảnh quốc tế, kết nối với các nhà sản xuất, đối tác và tổ chức điện ảnh đến từ nhiều quốc gia.

Thông qua các hoạt động quảng bá và kết nối tại BIFF 2026, Hà Nội được giới thiệu đến các đối tác quốc tế như một điểm đến giàu tiềm năng cho hoạt động sáng tạo và sản xuất phim. Đồng thời, việc tiếp xúc với các nhà sản xuất, tổ chức và đối tác điện ảnh quốc tế mở rộng cơ hội hợp tác, góp phần tăng cường kết nối điện ảnh Thủ đô với thị trường quốc tế.

Bên cạnh các hoạt động quảng bá điện ảnh, trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội khảo sát mô hình phát triển kinh tế đêm tại Busan; tìm hiểu hoạt động du lịch tại làng văn hóa Gamcheon và mô hình chuyển đổi di sản công nghiệp thành không gian văn hóa sáng tạo tại F1963.

Các hoạt động khảo sát tập trung vào những mô hình khai thác giá trị văn hóa, phát huy bản sắc địa phương và tái sử dụng không gian công nghiệp cho hoạt động văn hóa, sáng tạo. Đây là những nội dung cung cấp thêm góc nhìn thực tiễn về cách phát huy các nguồn lực văn hóa gắn với phát triển du lịch và kinh tế đô thị.

Tại làng văn hóa Gamcheon, Đoàn nghiên cứu cách chuyển đổi di sản công nghiệp thành không gian văn hóa sáng tạo, qua đó tìm hiểu kinh nghiệm khai thác các không gian gắn với lịch sử, văn hóa trong hoạt động du lịch. Đoàn cũng khảo sát mô hình phát triển kinh tế đêm tại Busan. Những kinh nghiệm thực tiễn thu nhận từ chuyến công tác được kỳ vọng sẽ cung cấp nhiều gợi mở hữu ích cho Hà Nội trong phát triển kinh tế đêm, du lịch văn hóa và công nghiệp văn hóa.

Việc nghiên cứu các mô hình tại Busan góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn để Hà Nội xem xét, vận dụng phù hợp với điều kiện địa phương. Qua đó, thành phố có thêm thông tin tham khảo trong khai thác giá trị di sản, cảnh quan, phát huy bản sắc địa phương và thúc đẩy các hoạt động văn hóa, du lịch gắn với không gian đô thị.