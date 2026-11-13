Hà Nội quảng bá nông sản, thúc đẩy giao thương tại Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26

Không gian trưng bày, giới thiệu các loại nông sản, thực phẩm tiêu biểu của thành phố Hà Nội có quy mô gần 100 m2, được bố trí gần cổng chính ra vào Hội chợ và thiết kế khá ấn tượng.

Khoảng 20 doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể sản xuất - kinh doanh trên địa bàn Hà Nội đã mang những sản phẩm tinh tuý nhất đến quảng bá tại AgroViet 2026.

Các sản phẩm được Hà Nội giới thiệu tại AgroViet 2026 tập trung chủ yếu ở hai nhóm mặt hàng là thực phẩm chế biến và đồ uống. Người dân có thể trải nghiệm thử sản phẩm ngay tại quầy trưng bày.

Chị Minh Hằng (áo xanh), chủ cơ sở cốm tươi có trụ sở tại phường Mỹ Đình, cho biết đã tham gia nhiều chương trình xúc tiến thương mại. Tuy nhiên, quy mô tổ chức của AgroViet 2026 là lớn nhất. Lượng khách đông đảo khiến việc kinh doanh cũng thuận lợi.

Các loại nông sản, thực phẩm được thành phố Hà Nội mang đến AgroViet 2026 đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Hầu hết sản phẩm được chứng nhận OCOP 3, 4 sao nên người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng.

Nhằm kích cầu tiêu dùng, một số doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ cơ sở cũng đưa ra những ưu đãi mua hàng hấp dẫn như giảm giá hàng chục phần trăm, tặng thêm sản phẩm đi kèm, thậm chí là “mua 1 tặng 1” (sản phẩm).

Agro Viet 2026 là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể sản xuất - kinh doanh của Hà Nội quảng bá sản phẩm đến những khách hàng tiềm năng; đặc biệt là tìm kiếm những đối tác nước ngoài, hướng đến mục tiêu xuất khẩu.

AgroViet 2026 được tổ chức tại Khu hội chợ triển lãm kinh tế và thương mại (số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội). Sự kiện sẽ còn kéo dài cho đến hết ngày 15-11-2026.