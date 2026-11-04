Hà Nội quảng bá Không gian Du lịch tại WTM London 2026

Không gian Du lịch Hà Nội

Hội chợ Du lịch thế giới WTM London là sự kiện xúc tiến du lịch quốc tế được tổ chức thường niên tại Vương quốc Anh, tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, hãng hàng không và các đối tác trong ngành du lịch gặp gỡ, trao đổi, kết nối kinh doanh.

Ra mắt Không gian du lịch Hà Nội tại WTM London 2026.

WTM London 2026 có hơn 46.500 chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch đến từ 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự. Hội chợ được tổ chức tại ExceL, nơi được xem là sự kiện thương mại du lịch quan trọng toàn cầu, thúc đẩy các giao dịch kinh doanh trị giá gần 2,8 tỷ bảng Anh mỗi năm.

Đây là dịp để Hà Nội giới thiệu hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, điểm đến di sản, văn hóa và sáng tạo; quảng bá hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng, các trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, du lịch đêm, du lịch xanh và các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường khách quốc tế.

Không gian du lịch Hà Nội với sự tham gia của 10 đơn vị, doanh nghiệp du lịch Hà Nội, giới thiệu hình ảnh điểm đến, các sản phẩm và trải nghiệm du lịch đặc sắc của Thủ đô thông qua hệ thống hình ảnh, video, ấn phẩm, bản đồ và tài liệu quảng bá bằng tiếng Anh. Các hoạt động giới thiệu trực tiếp tại gian hàng sẽ tạo điều kiện để đối tác tìm hiểu thông tin, trao đổi nhu cầu thị trường và kết nối với các doanh nghiệp du lịch Hà Nội.

Lễ khai trương Không gian Du lịch Hà Nội tại gian hàng du lịch Việt Nam diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn nhạc cụ dân tộc; nghi thức cắt băng; lễ ký kết hợp tác giữa các đơn vị Hà Nội và quốc tế; tham quan không gian quảng bá du lịch và giao lưu, kết nối đối tác. Những hoạt động này góp phần giới thiệu Hà Nội không chỉ là điểm đến của các di sản nổi tiếng mà còn là nơi hội tụ đời sống văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và những trải nghiệm mang dấu ấn riêng.

Tăng cường kết nối

Bên cạnh hoạt động quảng bá điểm đến, Hà Nội sẽ tập trung kết nối với các hãng lữ hành, doanh nghiệp lưu trú, đơn vị vận chuyển, hãng hàng không, cơ quan xúc tiến du lịch và các tổ chức, hiệp hội du lịch quốc tế tại Anh và châu Âu.

Hà Nội lấy du lịch văn hóa – di sản làm nền tảng.

Các hoạt động trao đổi, kết nối doanh nghiệp (B2B) tại Hội chợ nhằm giới thiệu sản phẩm du lịch phù hợp với thị trường, tìm hiểu nhu cầu của đối tác, cập nhật xu hướng tiêu dùng và tìm kiếm cơ hội hợp tác đưa khách quốc tế đến Hà Nội.

Chương trình tiệc trà và giao lưu đối tác trong ngày khai trương Không gian du lịch Hà Nội cũng tạo điều kiện để các bên trao đổi trực tiếp, tăng cường liên hệ và thúc đẩy những cơ hội hợp tác cụ thể.

Trong khuôn khổ chương trình, một số hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp du lịch được triển khai trên cơ sở thống nhất của các bên. Các nội dung hợp tác hướng tới tăng cường liên kết, mở rộng mạng lưới đối tác và hỗ trợ phát triển hoạt động xúc tiến du lịch Hà Nội tại thị trường quốc tế.

Thông qua việc huy động sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch Thủ đô, Hà Nội kỳ vọng tăng cường hiệu quả xúc tiến theo hướng gắn quảng bá hình ảnh với kết nối thị trường, phát triển sản phẩm và thúc đẩy hợp tác kinh doanh.

Nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch

Việc tham gia WTM London 2026 nằm trong định hướng tăng cường quảng bá hình ảnh văn hóa, di sản và thương hiệu du lịch Hà Nội; mở rộng thị trường khách quốc tế, đặc biệt là nhóm khách có mức chi tiêu cao và quan tâm đến các trải nghiệm du lịch có trách nhiệm.

WTM London 2026 là dịp để Hà Nội giới thiệu hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, điểm đến di sản, văn hóa và sáng tạo; quảng bá hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng, các trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, du lịch đêm, du lịch xanh và các sản phẩm phù hợp với khách quốc tế.

Bên cạnh hoạt động tại Hội chợ, chương trình công tác còn hướng tới khảo sát, tìm hiểu thị trường khách du lịch Anh, trao đổi kinh nghiệm tổ chức hội chợ du lịch quốc tế và nghiên cứu các phương thức xúc tiến phù hợp với xu hướng phát triển của ngành du lịch.

Thông tin thu thập từ các cuộc gặp gỡ, trao đổi với đối tác sẽ là cơ sở để Hà Nội tiếp tục hoàn thiện nội dung quảng bá, tăng cường kết nối với các thị trường mục tiêu và xây dựng những hoạt động xúc tiến thiết thực hơn trong thời gian tới.

Thông qua WTM London 2026, hình ảnh thương hiệu du lịch Thủ đô Hà Nội được hiện diện, tăng cường, lan tỏa; các doanh nghiệp du lịch Hà Nội ký kết được các hợp đồng hợp tác kinh doanh trao đổi khách với các thị trường khách quốc tế; mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức xúc tiến du lịch tại Vương quốc Anh nói riêng và châu Âu nói chung.

Mối quan hệ hợp tác chuyên môn giữa ngành du lịch Thủ đô với các cơ quan xúc tiến, hãng lữ hành, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông của Vương quốc Anh và các thị trường quốc tế được mở rộng, tăng cường; thúc đẩy trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác, góp phần đa dạng hóa thị trường khách và nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch Hà Nội.

Với hơn một nghìn năm lịch sử, Hà Nội lưu giữ nhiều di sản được UNESCO ghi danh như Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, là "Thành phố vì hòa bình" và "Thành phố sáng tạo" trong lĩnh vực thiết kế. Di sản ấy vẫn đang sống trong từng con phố cổ, trong ẩm thực và các làng nghề như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc… Hà Nội xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời là một trong ba cực tăng trưởng du lịch của cả nước. Phát huy lợi thế Thủ đô nghìn năm văn hiến, Hà Nội lấy du lịch văn hóa - di sản làm nền tảng, đồng thời mở rộng các sản phẩm mới như du lịch sáng tạo, du lịch đêm, du lịch sự kiện, du lịch sinh thái. Nhờ đó, du lịch Thủ đô trong những năm gần đây đang tăng trưởng mạnh trung bình tăng khoảng 20%/năm. Trong khi đó, Vương quốc Anh là một trong những thị trường quan trọng của du lịch Hà Nội tại châu Âu. 9 tháng năm 2026, lượng khách từ Vương quốc Anh đến Việt Nam tăng 9,7% so với cùng kỳ; riêng Hà Nội đón trên 221 nghìn lượt khách. Công dân Vương quốc Anh được miễn thị thực 45 ngày khi nhập cảnh Việt Nam, đường bay thẳng Hà Nội - London được mở từ ngày 08/12/2021 đến nay với tần suất 7 chuyến/tuần. Hà Nội cũng vinh dự được nền tảng MoneySuperMarket của Anh xếp thứ hai thế giới về dịch vụ khách hàng thân thiện, và được tạp chí du lịch Time Out của Anh bình chọn vào danh sách 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026.