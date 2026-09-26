Hà Nội quảng bá di sản tới đại biểu trong nước và quốc tế

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chương trình diễn ra từ 14h đến 17h ngày 27/9/2026, với các điểm đến gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn và tuyến đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội.

Tại phố cổ Hà Nội, các đại biểu được chia thành hai nhóm để trải nghiệm những không gian văn hóa đặc trưng. Một nhóm sử dụng xe điện tham quan nhà cổ 87 Mã Mây; nhóm còn lại tham quan Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm.

Di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám là một trong những địa điểm được giới thiệu tới các đại biểu tham dự Hội nghị “Đối thoại Châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực”. Ảnh: Hoàng Quyên

Thông qua hành trình này, các đại biểu có cơ hội trực tiếp tìm hiểu những giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa và đời sống đô thị của Thủ đô, qua đó cảm nhận sự tiếp nối giữa các lớp di sản trong không gian Hà Nội.

Chương trình tham quan không chỉ là hoạt động bên lề của Hội nghị mà còn góp phần giới thiệu thực tiễn bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong không gian đô thị của Hà Nội tới bạn bè quốc tế và đại biểu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh Hà Nội - “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”.

Hội nghị “Đối thoại Châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực” diễn ra từ ngày 27/9 đến 1/10, do Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam - Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức.

Hội nghị hướng tới tạo diễn đàn khoa học quốc tế để nghiên cứu, trao đổi về tính xác thực (Authenticity) trong bảo tồn di sản thế giới, đặt trong mối quan hệ với Giá trị nổi bật toàn cầu (OUV), tính toàn vẹn và các giá trị văn hóa của di sản.

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị là thảo luận, xây dựng và xem xét thông qua dự thảo “Văn kiện Hà Nội về Di sản và Tính xác thực”. Văn kiện hướng tới phản ánh những nhận thức, quan điểm khoa học và nguyên tắc bảo tồn phù hợp với thực tiễn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời đóng góp vào quá trình phát triển các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về bảo tồn di sản.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị được kỳ vọng góp phần thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự chủ động của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới, đồng thời tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và đóng góp vào quá trình hình thành các cách tiếp cận, chuẩn mực quốc tế về bảo tồn di sản.

Nếu được thông qua, “Văn kiện Hà Nội về Di sản và Tính xác thực” sẽ là sản phẩm có ý nghĩa về khoa học, đối ngoại và thực tiễn, góp phần ghi dấu vai trò của Việt Nam và Hà Nội trong tiến trình bảo tồn di sản tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.