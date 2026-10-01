Hà Nội: Phường Việt Hưng giao lưu dân vũ chào mừng Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Cơ sở Chăm sóc Ban ngày phường Việt Hưng, địa điểm tổ chức chương trình “Giao lưu dân vũ Người cao tuổi, Cụm Giang Biên, năm 2026”.

Trong không khí phấn khởi của Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10, chương trình giao lưu là dịp để cán bộ, hội viên người cao tuổi trên địa bàn gặp gỡ, cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và chia sẻ niềm vui trong ngày dành cho người cao tuổi.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng; ông Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Việt Hưng; bà Hà Thị Hảo, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Việt Hưng, Trưởng Ban Tổ chức; cùng các thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi phường Việt Hưng, đông đảo cán bộ, hội viên và các đội dân vũ đến từ các câu lạc bộ trên địa bàn phường.

Không gian chương trình chào mừng 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi tại phường Việt Hưng.

Không gian giao lưu trở nên rộn ràng với những tiết mục dân vũ được các hội viên chuẩn bị và trình diễn. Trong những bộ trang phục đồng đều, tươi sáng, các thành viên cùng hòa mình theo âm nhạc, thể hiện những động tác khỏe khoắn, nhịp nhàng. Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng nhưng đều thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời và niềm vui được sinh hoạt tập thể của người cao tuổi.

Tiết mục tập thể trong sắc áo đỏ sao vàng tạo không khí sôi nổi

Đặc biệt, hình ảnh các hội viên trong những chiếc áo đỏ mang hình ngôi sao vàng đã tạo điểm nhấn trên sân khấu. Các tiết mục không chỉ góp phần làm phong phú chương trình mà còn hòa chung không khí hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), qua đó thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng những hoạt động văn hóa gần gũi.

Tiết mục biểu diễn trong tà áo dài tạo nét duyên dáng tại chương trình giao lưu dân vũ chào mừng Ngày Quốc tế Người cao tuổi.

Bên cạnh những tiết mục mang không khí vui tươi, các màn biểu diễn trong tà áo dài cũng đem đến nét mềm mại, duyên dáng cho chương trình. Từ âm nhạc, trang phục đến sự phối hợp giữa các thành viên đã tạo nên một sân chơi văn hóa nhiều màu sắc, nơi người cao tuổi vừa là người tham gia, vừa trực tiếp tạo nên sức sống của ngày hội.

Không đặt nặng tính trình diễn, giao lưu dân vũ còn mang ý nghĩa kết nối. Qua mỗi tiết mục, các hội viên có cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa các câu lạc bộ, cùng chia sẻ niềm vui và duy trì phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Những nụ cười trên sân khấu và trong các hoạt động bên lề cho thấy tinh thần cởi mở, gắn bó của người cao tuổi khi được tham gia một không gian sinh hoạt cộng đồng phù hợp.

Sắc đỏ cờ Tổ quốc tạo điểm nhấn trong chương trình giao lưu dân vũ chào mừng 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi tại phường Việt Hưng.

Việc tổ chức chương trình đúng vào ngày 1/10 càng làm tăng ý nghĩa của hoạt động. Ngày Quốc tế Người cao tuổi là dịp tôn vinh những đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình và xã hội, đồng thời nhắc nhở cộng đồng tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia các hoạt động xã hội phù hợp.

Ở góc độ văn hóa cộng đồng, những sân chơi như giao lưu dân vũ còn góp phần khuyến khích người cao tuổi duy trì đời sống tinh thần tích cực. Âm nhạc, vận động và sự gặp gỡ giữa những người cùng lứa tuổi tạo nên niềm vui giản dị nhưng thiết thực. Thay vì chỉ là đối tượng được thăm hỏi trong những ngày kỷ niệm, các hội viên trực tiếp tham gia biểu diễn, giao lưu và trở thành chủ thể của hoạt động văn hóa.

Sắc đỏ - trắng nổi bật trong màn dân vũ tập thể, góp phần tạo không khí vui tươi, rộn ràng trong ngày hội của người cao tuổi phường Việt Hưng.

Qua đó, hình ảnh người cao tuổi hiện lên gần gũi và năng động: vẫn say mê lời ca, điệu múa, tích cực tham gia sinh hoạt tập thể và đóng góp vào phong trào tại khu dân cư. Đây cũng là cách lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên và các câu lạc bộ trên địa bàn.

Kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi vì thế không chỉ được thể hiện qua những khẩu hiệu hay nghi thức, mà trở nên sinh động qua chính tiếng nhạc, những bước dân vũ và niềm vui của các hội viên. Sự quan tâm đối với người cao tuổi được thể hiện bằng việc tạo ra những không gian để các cụ được gặp gỡ, giao lưu và tiếp tục phát huy khả năng, sở thích của mình.

Các hội viên người cao tuổi gặp gỡ, giao lưu trong không khí gần gũi, ấm áp nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

Chương trình “Giao lưu dân vũ Người cao tuổi, Cụm Giang Biên, năm 2026” đã tạo nên một ngày hội nhiều màu sắc tại phường Việt Hưng. Những tiết mục trên sân khấu cùng không khí giao lưu thân tình góp phần làm cho Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 thêm ý nghĩa, đồng thời lan tỏa nét đẹp kính trọng, quan tâm và phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống cộng đồng.