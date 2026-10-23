Hà Nội: Phường Láng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong cấp 'sổ đỏ'

Làm sạch 9.518 thửa đất sau “45 ngày đêm” triển khai

Bà Tạ Thị Hạnh, Phó Trưởng phòng Hạ tầng, UBND phường Láng, TP Hà Nội cho biết, phường đã triển khai kế hoạch “45 ngày đêm”, thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ công tác bám sát địa bàn. Kết quả, phường đã thu thập, làm sạch 9.518 thửa đất, đạt 100% theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Để hoàn thành nhiệm vụ, phường Láng duy trì chế độ họp, kiểm điểm tiến độ hằng tuần; Bố trí cán bộ thường trực, làm việc cả ngày lẫn đêm, kể cả tối muộn. Các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên được huy động đến từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, hỗ trợ người dân cung cấp thông tin, giấy tờ.

Bà Tạ Thị Hạnh chia sẻ.

Quá trình triển khai có sự phối hợp, hỗ trợ sát sao của lãnh đạo cấp trên, Văn phòng Đăng ký đất đai và Văn phòng thành phố.

“Công tác thu thập dữ liệu vẫn gặp khó khăn với các trường hợp vắng chủ, nhà đất cho thuê, liên quan đến thừa kế, chủ sử dụng đi nước ngoài hoặc vắng mặt lâu ngày, khiến việc xác minh nguồn gốc đất và bổ sung hồ sơ mất nhiều thời gian” – bà Hạnh cho hay.

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc

Theo bà Tạ Thị Hạnh, kết quả thu thập, rà soát dữ liệu cung cấp thông tin thực tiễn để nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Đất đai. Thông qua phân loại hồ sơ, đối chiếu nguồn gốc, thời điểm sử dụng, hiện trạng và tình trạng pháp lý từng thửa đất, cơ quan quản lý có cơ sở nhận diện vướng mắc, bất cập, tổng hợp kiến nghị phù hợp với thực tế tại cơ sở.

Dữ liệu về hồ sơ thiếu giấy tờ, chuyển nhượng qua nhiều thời kỳ, chênh lệch diện tích, ranh giới và các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận giúp làm rõ những khó khăn trong áp dụng quy định.

UBND phường kiến nghị làm rõ hướng xử lý các trường hợp cần chỉnh lý sổ đỏ hoặc xác minh, công nhận quyền sử dụng đất.

Bà Hạnh cho biết, UBND phường Láng đề nghị nghiên cứu quy định rõ căn cứ xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và hướng xử lý từng nhóm trường hợp để áp dụng thống nhất.

Về cải cách thủ tục hành chính, UBND phường Láng cũng đề nghị đẩy mạnh khai thác thông tin đã được xác thực, hạn chế yêu cầu cung cấp lại giấy tờ đã có, đủ giá trị sử dụng; Đơn giản hóa hồ sơ, làm rõ trách nhiệm, thời hạn phối hợp giữa các cơ quan. Đồng thời, công khai tiến độ, nghĩa vụ tài chính và lý do hồ sơ chưa đủ điều kiện để người dân biết, thực hiện.

Đối với giải phóng mặt bằng, dữ liệu trước và sau thu hồi đất giúp tổng hợp vướng mắc về nguồn gốc, diện tích, đối tượng, điều kiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quản lý phần đất còn lại. Đây là căn cứ thực tiễn để đề xuất quy định bảo đảm thống nhất giữa thu hồi đất, giải quyết quyền lợi người dân và quản lý đất đai sau giải phóng mặt bằng.

UBND phường đề nghị nghiên cứu trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Đất đai cơ chế giải quyết đối với phần đất còn lại dưới 50 m² sau khi Nhà nước thu hồi đất; Đồng thời rà soát sự thống nhất với quy định của thành phố, trong đó, có Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND. Cần phân biệt diện tích nhỏ do thu hồi đất với trường hợp tự tách thửa, không đồng nhất diện tích tối thiểu tách thửa với điều kiện cấp Giấy chứng nhận.

UBND phường còn kiến nghị làm rõ điều kiện, hướng giải quyết đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận cần chỉnh lý và trường hợp chưa được cấp cần xác minh, công nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp đủ điều kiện được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; Trường hợp còn vướng mắc cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp xử lý, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, thuận lợi trong quản lý đất đai.