Hà Nội: Phường Giảng Võ thí điểm mô hình thiết chế văn hóa tổ dân phố

Sáng 23/10, phường Giảng Võ (Hà Nội) tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa tổ dân phố và mô hình “Nhà văn hóa số”. Đây là bước triển khai nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cộng đồng, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa cơ sở, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số.

Nhà văn hóa Tổ dân phố số 4, tại ngõ 629 Kim Mã, được lựa chọn làm điểm triển khai hai mô hình. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức thông qua Câu lạc bộ Văn nghệ Mùa thu, thư viện đọc sách, câu lạc bộ cờ tướng, dân vũ… tạo không gian sinh hoạt đa dạng, thu hút nhiều nhóm dân cư tham gia.

Cùng với các hoạt động truyền thống, mô hình “Nhà văn hóa số” được triển khai với hệ thống phòng họp số, ki-ốt máy tính phục vụ dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, người dân có điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ, từng bước hình thành công dân số và cộng đồng số ngay tại địa bàn dân cư.

Đại biểu nhấn nút ra mắt mô hình thiết chế Nhà văn hóa - Khu thể thao Tổ dân phố số 4, phường Giảng Võ. Ảnh: T.T

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh, hiệu quả của thiết chế văn hóa không chỉ phụ thuộc vào cơ sở vật chất mà quan trọng hơn là nội dung hoạt động thiết thực, phù hợp nhu cầu và được duy trì thường xuyên. Nhà văn hóa cần trở thành nơi người dân chủ động tìm đến, tích cực tham gia và tìm thấy những giá trị hữu ích cho đời sống.

Để mô hình vận hành hiệu quả, ông Trần Trung Hiếu đề nghị phường Giảng Võ và Tổ dân phố số 4 xác định rõ đầu mối quản lý, phân công trách nhiệm, công khai lịch sinh hoạt theo tuần, tháng; phối hợp với các đoàn thể, câu lạc bộ tổ chức hoạt động phù hợp từng nhóm dân cư. Đồng thời, cần bố trí công năng linh hoạt, kết nối với các không gian công cộng khi có điều kiện, tránh tình trạng mô hình chỉ sôi nổi trong thời gian đầu.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL Hà Nội và lãnh đạo phường Giảng Võ tham quan mô hình thiết chế văn hóa tổ dân phố tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 4. Ảnh: TT

Ki-ốt máy tính phục vụ dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: TT

Việc ứng dụng công nghệ số cần bảo đảm dễ tiếp cận, chú trọng hỗ trợ người cao tuổi và người hạn chế kỹ năng số. Người dân cũng cần được tham gia đề xuất nội dung, tổ chức hoạt động, đóng góp ý kiến và cùng gìn giữ cơ sở vật chất.

Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Lê Thị Thu Hà cho biết mô hình hướng tới nâng cao đời sống tinh thần, thể chất và kỹ năng số cho nhân dân.

Thời gian tới, phường sẽ duy trì, phát triển các câu lạc bộ, đánh giá hiệu quả hoạt động, tiếp thu ý kiến người dân để hoàn thiện quy trình vận hành. Từ thực tiễn tại Tổ dân phố số 4, phường sẽ rút kinh nghiệm, từng bước nhân rộng những cách làm phù hợp tại các nhà văn hóa, tổ dân phố khác trên địa bàn.