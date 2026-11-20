Lãnh đạo phường Cầu Giấy bàn giao hệ thống màn hình LED cho các trường học công lập trên địa bàn. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Ngày 20/11, tại Trường trung học cơ sở Cầu Giấy B, phường Cầu Giấy tổ chức lễ bàn giao, đưa vào sử dụng hệ thống màn hình LED cho các trường học công lập trên địa bàn. Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm học 2025-2026 của nhà trường. Theo đó, 22 màn hình LED được trao tặng cho 5 trường thuộc các cấp học trên địa bàn phường, phục vụ hoạt động giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn, tổ chức các chương trình giáo dục và hoạt động trải nghiệm của học sinh.

Hệ thống màn hình LED góp phần hiện đại hóa cơ sở vật chất, hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy và học. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Không gian giáo dục được trang bị phương tiện trình chiếu hiện đại sẽ tạo điều kiện để giáo viên khai thác học liệu số, tăng tính tương tác và khơi gợi khả năng sáng tạo cho học sinh. Cô giáo Vương Thị Thu Trang, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Cầu Giấy B, chia sẻ: “Đổi mới phương pháp giáo dục cần đi kèm cơ sở vật chất và công nghệ. Việc được trang bị hệ thống màn hình LED ngay dịp 20/11 không chỉ là nguồn động viên mà còn tạo thêm điều kiện để giáo viên phát huy khả năng sáng tạo, tổ chức các hoạt động giáo dục sinh động, hấp dẫn hơn. Nhà trường sẽ chú trọng khai thác hiệu quả thiết bị được đầu tư, đưa công nghệ vào các hoạt động giáo dục một cách phù hợp, thiết thực, hướng tới lợi ích của học sinh”.

Đầu tư cho giáo dục là một trong những nhiệm vụ cần được quan tâm trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với việc tăng cường phân cấp, phân quyền, chính quyền cơ sở có điều kiện sâu sát hơn với thực tiễn hoạt động của các trường học trên địa bàn.

Ông Ngô Ngọc Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cầu Giấy, nhấn mạnh: “Sự quan tâm đối với giáo dục không chỉ thể hiện qua các hoạt động tri ân, tôn vinh đội ngũ nhà giáo mà cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo điều kiện tốt hơn cho thầy và trò. Việc đầu tư hệ thống màn hình LED lần này hướng tới đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng giáo dục. Phường sẽ tiếp tục quan tâm, lắng nghe những đề xuất từ các nhà trường để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, an toàn và thân thiện”.

Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu của Trường trung học cơ sở Cầu Giấy B năm học 2025-2026. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Để phát huy hiệu quả đầu tư, bên cạnh việc quản lý, bảo quản thiết bị, các nhà trường cần gắn ứng dụng công nghệ với đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực số của đội ngũ giáo viên và phát triển nguồn học liệu phù hợp với từng cấp học. Cũng trong dịp này, Trường trung học cơ sở Cầu Giấy B tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm học 2025-2026, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong công tác giảng dạy, giáo dục học sinh và xây dựng nhà trường.