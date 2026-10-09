Hà Nội: Phúc Lộc đón nhận quyết định công nhận điểm du lịch đình Vân Cốc

Đại biểu tham dự buổi lễ

Ông Trần Trung Hiếu Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh việc đình Vân Cốc được công nhận là điểm du lịch vừa mở ra cơ hội phát triển, vừa đặt ra yêu cầu đối với địa phương trong công tác quản lý và khai thác di tích.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích theo quy định; chú trọng giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách; đồng thời xây dựng các hoạt động giới thiệu, quảng bá phù hợp nhằm thu hút khách tham quan.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định công nhận điểm Du lịch di tích đình Vân Cốc

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Ông Lê Văn Thu, Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành. Đồng thời khẳng định sẽ cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo bằng những nhiệm vụ thiết thực, tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ di tích, nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan và đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa của đình Vân Cốc.

Đình Vân Cốc là di tích có giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và tín ngưỡng của địa phương, được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố năm 1999. Đình thờ ba vị Thành hoàng làng là bà Phùng Ả Tú, bà Phùng Ả Huyền và bà Hoàng Thượng Cát, những nữ tướng dưới trướng Hai Bà Trưng.

Đình Vân Cốc

Trải qua nhiều thế hệ, các giá trị về thần tích, truyền thuyết, nghi lễ và phong tục vẫn được cộng đồng gìn giữ, trao truyền. Lễ hội đình diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng Giêng hằng năm với các hoạt động rước, dâng hương, tế lễ, giao lưu văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian.

Ngày 5/10/2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5518/QĐ-UBND công nhận đình Vân Cốc là điểm du lịch.

Lễ đón nhận quyết định công nhận điểm Du lịch Di tích đình Vân Cốc là dấu mốc quan trọng trong hành trình gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của xã Phúc Lộc. Địa phương có thêm điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, từng bước hình thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần bảo tồn bản sắc truyền thống.