Hà Nội phủ xanh trụ đường sắt đô thị, cầu vượt và hầm chui

Hà Nội đang từng bước bổ sung cây xanh tại các công trình giao thông, tận dụng những khu vực có điều kiện để cải thiện cảnh quan đô thị. Trong đó, các trụ đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ và hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu được lựa chọn để triển khai thí điểm.

Tại cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, các khu vực trồng cây cũng đang được cải tạo. Một số diện tích cây xanh cũ đã già cỗi được bóc tách để thay thế bằng hàng trúc trồng dọc hai bên đầu cầu vượt.

Theo phương án đã công bố, các chậu cây sẽ được bố trí thành từng cụm dọc mép trên thành hầm chui, phía dưới lan can, với chiều dài khoảng 300m. Cây được định hướng phát triển rủ xuống mặt trong thành hầm.

Hiện các dây cây phát triển xanh tốt, góp phần làm mềm cảnh quan của công trình giao thông.

Đủ các loại cây xanh trên đường tạo thêm không gian xanh mát cho giao thông Thủ đô.

Tại đường Nguyễn Trãi, đoạn trước tòa nhà Royal City, ba trụ đường sắt đô thị trên cao đã được trồng cây xanh.

Để triển khai, công nhân lắp đặt hệ khung giàn thép bao quanh thân trụ, tạo khoảng cách phù hợp với bề mặt bê tông để cây phát triển, đồng thời thuận tiện cho việc kiểm tra, bảo trì công trình.

Cây xanh được trồng dưới chân trụ và dẫn leo theo hệ giàn, thay vì để cây tự bám trực tiếp vào bề mặt bê tông. Phương án này nhằm bổ sung mảng xanh cho các kết cấu giao thông vốn chủ yếu là bê tông, đồng thời bảo đảm không ảnh hưởng đến kết cấu công trình và các thiết bị kỹ thuật của tuyến đường sắt đô thị.

Hà Nội cũng có kế hoạch thí điểm bổ sung cây xanh tại một số nhà chờ xe buýt trên các tuyến phố trung tâm gồm: nhà chờ trên đường Lê Thánh Tông, đường Trần Phú và khu vực số 69 Lý Thường Kiệt.Theo phương án, cây xanh sẽ được bố trí trong bồn hoặc chậu phía sau, hai bên nhà chờ; kết hợp hệ khung hoặc cáp nhẹ để dẫn cây leo lên vách sau và một phần mái. Việc bố trí cây phải bảo đảm không che khuất tên điểm dừng, thông tin tuyến xe buýt, camera, hệ thống chiếu sáng và tầm nhìn của người tham gia giao thông...