Hà Nội: Phú Thượng ứng dụng công nghệ để bảo tồn văn hóa truyền thống

Các đại biểu trải nghiệm bức họa đồ số để tìm hiểu văn hóa địa phương. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sáng 9/10, tại di tích đình Phú Gia (phường Phú Thượng, Hà Nội), Ủy ban nhân dân phường Phú Thượng tổ chức lễ ra mắt sản phẩm họa đồ số “Phú Thượng-Phú Gia, nếp làng trong phố”.

Phú Thượng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; đồng thời cũng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi có những di tích gắn với cuộc đời hoạt động của nhiều lãnh tụ cách mạng Việt Nam.

Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2026, đồng thời, hướng tới đợt tuyên truyền cao điểm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Ủy ban nhân dân phường Phú Thượng đã xây dựng sản phẩm họa đồ số “Phú Thượng-Phú Gia, nếp làng trong phố”.

Bức họa đồ số “Phú Thượng-Phú Gia, nếp làng trong phố” được xây dựng với mong muốn kể lại câu chuyện về vùng đất và con người Phú Gia bằng hình thức thể hiện mới, kết hợp tư liệu lịch sử, ngôn ngữ mỹ thuật và công nghệ trình chiếu số. Thông qua hệ thống hình ảnh được nghiên cứu, lựa chọn và sắp xếp theo mạch nội dung xuyên suốt, họa đồ số tái hiện những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa, con người và quá trình chuyển mình của địa phương, giúp công chúng tiếp cận di sản một cách trực quan, sinh động và dễ ghi nhớ.

Các em học sinh tham gia trải nghiệm số tìm hiểu về văn hóa địa phương. (Ảnh: Ban tổ chức)

Không chỉ là một sản phẩm trình chiếu, họa đồ số còn là bước thử nghiệm trong việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào không gian số, góp phần đổi mới phương thức lưu giữ, giới thiệu và quảng bá di sản, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bên cạnh trình chiếu họa đồ số trên màn hình LED, tại đình Phú Gia, chính quyền phường Phú Thượng còn bố trí không gian tương tác 360°, công nghệ quét hiện vật 3D và bản đồ số “Hành trình di sản Phú Thượng”. Sự kết hợp giữa hình ảnh số, hiện vật 3D và không gian 360° tạo nên cách tiếp cận đa chiều, giúp người xem chủ động quan sát, tương tác và khám phá những câu chuyện ẩn chứa trong từng lớp di sản. Việc tổ chức trải nghiệm ngay tại đình Phú Gia góp phần kết nối di sản trong không gian thực với công nghệ số, qua đó phát huy vai trò của công nghệ như một công cụ hỗ trợ làm nổi bật những giá trị của di tích.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Thượng Bùi Thế Cường nhấn mạnh, địa phương đang phát triển theo hướng đô thị hiện đại nhưng vẫn lưu giữ những giá trị đặc trưng của làng quê xưa như đình, chùa, lễ hội, phong tục, nghề truyền thống và nếp sống cộng đồng. Việc ứng dụng công nghệ số là cách làm mới để những giá trị ấy không chỉ được lưu giữ trong hồ sơ, hiện vật và ký ức của các thế hệ, mà còn được chuyển tải thành dữ liệu, hình ảnh và trải nghiệm có khả năng tiếp cận rộng rãi hơn.

Việc ra mắt họa đồ số là khâu quan trọng trong quá trình số hóa các giá trị văn hóa địa phương. Thời gian tới, phường sẽ quan tâm cập nhật, bổ sung cơ sở dữ liệu về di tích, hiện vật, tư liệu văn hóa; khai thác không gian 3D, hệ thống 360, mở rộng hình thức trải nghiệm số, gắn bảo tồn di sản với giáo dục truyền thống, quảng bá văn hóa và phát triển du lịch.