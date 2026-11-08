Hà Nội - Phú Thọ điều chỉnh địa giới: Người dân có phải đổi giấy tờ?

Ngày 6.11.2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký Nghị quyết số 351/NQ-CP thông qua hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện Tờ trình, Đề án và các dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét theo thẩm quyền. Như vậy, việc điều chỉnh địa giới hiện chưa có hiệu lực, các địa phương vẫn thực hiện quản lý theo địa giới hành chính hiện hành.

Phạm vi dự kiến điều chỉnh địa giới giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, gồm hơn 4.000ha đất thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm, cùng 1.057 người thuộc 243 hộ dân. Ảnh: Tuấn Đông

Theo phương án đã được HĐND TP. Hà Nội tán thành, tổng diện tích dự kiến điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội là 4.006,38ha, kèm 1.057 người thuộc 243 hộ.

Phạm vi điều chỉnh gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm. Trong đó, xã Thịnh Minh chuyển 2.171,15ha và 1.057 người; xã Lương Sơn chuyển 742,32ha; phường Kỳ Sơn chuyển 1.092,91ha.

Phần diện tích này dự kiến được bổ sung vào địa giới hành chính xã Ba Vì và xã Yên Xuân của TP. Hà Nội. Xã Ba Vì tiếp nhận khoảng 1.338ha cùng toàn bộ số dân thuộc diện điều chỉnh; xã Yên Xuân tiếp nhận 2.668,38ha.

Theo phương án, việc điều chỉnh nhằm thống nhất quản lý Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm, đồng thời thuận lợi hơn trong quản lý đất đai, rừng, môi trường, hạ tầng và các hoạt động liên quan.

Đối với 243 hộ dân với 1.057 người thuộc diện chuyển từ xã Thịnh Minh về xã Ba Vì, việc điều chỉnh địa giới không làm thay đổi nơi ở. Người dân không phải di dời, tái định cư do việc điều chỉnh địa giới này.

Các giấy tờ đã được cấp hợp pháp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vẫn có giá trị. Người dân không phải đổi đồng loạt căn cước, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ hộ tịch và các giấy tờ khác chỉ vì địa giới hành chính được điều chỉnh.

Sau khi phương án chính thức có hiệu lực, địa chỉ hành chính trên các loại giấy tờ sẽ được cập nhật theo quy định. Việc cập nhật được thực hiện theo lộ trình và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền đối với từng loại giấy tờ.

Hiện Bộ Nội vụ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đề án để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Do đó, người dân trong khu vực liên quan chưa cần đi đổi giấy tờ ở thời điểm này.

Khi phương án điều chỉnh được quyết định và có hiệu lực, cơ quan chức năng sẽ công bố cụ thể thời điểm, phạm vi và cách thức cập nhật thông tin hành chính để người dân thực hiện.

4.006,38ha là tổng diện tích dự kiến điều chỉnh từ Phú Thọ về Hà Nội.

1.057 người, thuộc 243 hộ, nằm trong phạm vi dân cư chịu tác động trực tiếp của phương án.

2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm nằm trong diện điều chỉnh.

Ngày 6.11.2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết 351/NQ-CP thông qua hồ sơ Đề án; đây chưa phải thời điểm địa giới mới chính thức có hiệu lực.