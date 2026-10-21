Hà Nội: Phụ nữ Ứng Hòa kiến nghị tháo gỡ khó khăn đầu ra nông sản, phát triển làng nghề

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 2 từ phải qua), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương (bìa phải), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa Đàm Văn Huân (thứ 3 từ phải qua); Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Hoà Lê Thanh Tùng tham dự diễn đàn

Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa phối hợp với Hội LHPN TP Hà Nội và cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Hội LHPN xã Ứng Hòa tổ chức diễn đàn "Lắng nghe Phụ nữ nói" năm 2026, với sự tham gia của 350 cán bộ, hội viên phụ nữ thuộc 16 thôn.

Tại diễn đàn, 18 ý kiến tập trung vào hai nhóm vấn đề chính: Cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phát triển làng nghề; và phát huy vai trò của phụ nữ, tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường.

Nhiều hội viên phản ánh khó khăn về vốn, kỹ năng sản xuất, kinh doanh và đầu ra cho sản phẩm. Việc duy trì, phát triển làng nghề truyền thống, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh cũng còn những hạn chế cần tháo gỡ.

Trong xây dựng nông thôn mới, các ý kiến đề cập đến công tác thu gom, phân loại, xử lý rác thải; nhu cầu đầu tư giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi, hệ thống thoát nước và kinh phí thực hiện các tiêu chí "5 không, 3 sạch, 3 an".

Hội viên phụ nữ cũng kiến nghị quy hoạch mặt bằng sản xuất, tạo việc làm và ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi những dự án giao thông.

Diễn đàn tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, diễn đàn tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. Qua đó, cấp ủy, chính quyền và tổ chức Hội có thêm thông tin để nắm bắt khó khăn, vướng mắc; các cơ quan có thẩm quyền trao đổi, giải đáp hoặc tiếp nhận những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, xử lý.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Hương, việc lắng nghe, phản ánh và kiến nghị giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ vốn là hoạt động được các cấp Hội triển khai thường xuyên trong nhiều năm qua.

Bà nhấn mạnh, để hoạt động này phát huy hiệu quả, cần kết hợp giữa việc tạo điều kiện cho phụ nữ bày tỏ ý kiến với cơ chế tiếp nhận, tổng hợp và phản hồi kịp thời. Qua đó, phụ nữ và người dân có thể tham gia tích cực hơn vào việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Chúng tôi xác định, để hoạt động lắng nghe phụ nữ nói thực sự hiệu quả, cần có sự phối hợp cả phần “nghe” và “nói”, nghĩa là phải đa dạng hóa hình thức để lắng nghe, đồng thời tạo điều kiện để chị em mạnh dạn, thẳng thắn bày tỏ ý kiến; bên cạnh đó cũng cần bảo đảm cơ chế tiếp nhận, tổng hợp, phản hồi kịp thời, qua đó thúc đẩy phụ nữ nói riêng và nhân dân nói chung tích cực tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở”

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương

18 ý kiến tại diễn đàn tập trung vào hai nhóm vấn đề chính: Cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phát triển làng nghề; và phát huy vai trò của phụ nữ, tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường

Để kiến nghị được giải quyết đến cùng

Các vấn đề hội viên nêu tại diễn đàn đã được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, giải đáp. Để những kiến nghị không dừng lại ở việc tiếp nhận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa Đàm Văn Huân đề nghị UBND xã phối hợp với Hội LHPN xã rà soát từng nội dung, xác định đơn vị chủ trì, trách nhiệm phối hợp và lộ trình giải quyết.

Những vấn đề cấp thiết cần được ưu tiên kiểm tra, xử lý; các nội dung vượt thẩm quyền phải được báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền. Kết quả giải quyết cũng cần được thông tin để hội viên phụ nữ và người dân theo dõi, giám sát.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Hà Nội, những ý kiến tại diễn đàn là nguồn thông tin thực tiễn để tổ chức Hội, cấp ủy và chính quyền tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Bà đề nghị Hội LHPN xã Ứng Hòa chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các nhóm phụ nữ, làm cầu nối giữa hội viên với chính quyền; đồng thời giám sát, đôn đốc và thông tin kết quả giải quyết kiến nghị. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tạo điều kiện để tổ chức Hội thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với các chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

Hội LHPN Hà Nội sẽ tổng hợp kiến nghị từ diễn đàn và các xã, phường để tham mưu giải pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc và thúc đẩy bình đẳng giới.

"Hội LHPN Hà Nội xác định đây không chỉ là một hoạt động theo đợt mà cần từng bước trở thành phương thức hoạt động thường xuyên của tổ chức Hội. Lắng nghe chỉ thực sự có ý nghĩa khi những điều phụ nữ nói được tiếp nhận nghiêm túc, chuyển đến đúng cơ quan có trách nhiệm, theo dõi đến cùng và có phản hồi cụ thể", bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Hà Nội nói.

Được biết, diễn đàn tại Ứng Hòa là hoạt động được Trung ương Hội trực tiếp chỉ đạo nhằm rút kinh nghiệm về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức và cách thức phối hợp thực hiện. Đây sẽ là cơ sở để tiếp tục hướng dẫn, triển khai hoạt động "Tháng nghe phụ nữ nói" trong hệ thống Hội những năm tiếp theo.

Các đại biểu tham dự diễn đàn chụp ảnh lưu niệm

Trước khi tổ chức diễn đàn, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Hội LHPN Hà Nội khảo sát trực tuyến cán bộ, hội viên tại 126 xã, phường của thành phố, thu về hơn 9.000 câu trả lời. Trong đó, hơn 1.250 kiến nghị liên quan đến hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phát triển làng nghề; hơn 1.100 kiến nghị về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.