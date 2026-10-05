Hà Nội phủ kín cây xanh trụ metro, hầm chui, cầu vượt

Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan tập trung triển khai các giải pháp thiết kế trồng, cải tạo cây xanh, tăng cường mảng xanh tại một số khu vực, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Phương án dự kiến trồng cây xanh tại các trụ cầu đường sắt trên cao tại đường Nguyễn Trãi.

Theo đó, các đơn vị liên quan được giao triển khai thí điểm các mô hình tăng cường mảng xanh tại 3 trụ cầu đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi (trước tòa nhà Royal City); hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ và 3 nhà chờ xe buýt, gồm: nhà chờ Đại học Dược trên đường Lê Thánh Tông, nhà chờ gần Bệnh viện Xanh Pôn trên đường Trần Phú và nhà chờ số 69 Lý Thường Kiệt.

Các đơn vị đang triển khai và dự kiến hoàn thành vào dịp 10/10.

Phủ xanh trụ cầu, tăng mảng xanh đô thị

Đối với 3 trụ cầu đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi, phương án được lựa chọn là bố trí hệ khung giàn thép ôm quanh thân trụ, không tác động vào kết cấu công trình. Cây được trồng từ chân trụ, sau đó dẫn leo lên hệ giàn và phân bố quanh các mặt trụ.

Phạm vi cây xanh được kiểm soát, không vươn lên khu vực xà mũ, dầm cầu hay thiết bị kỹ thuật; đồng thời bảo đảm khoảng trống cần thiết cho việc kiểm tra, bảo trì công trình. Cây sẽ được dẫn cành, cắt tỉa và kiểm tra định kỳ để không ảnh hưởng đến kết cấu, an toàn công trình.

Hà Nội dự kiến phủ xanh hầm đường bộ.

Tại hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, Hà Nội dự kiến tăng mảng xanh bằng hệ giàn leo và chậu cây bố trí dọc thành hầm. Khu vực dải đất cây xanh hiện trạng cũng được cải tạo để trồng cây.

Cây được lựa chọn, bố trí theo hướng tạo mảng xanh nhưng không ảnh hưởng đến phần đường, biển báo, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị kỹ thuật. Cây rủ theo mặt trong thành hầm được kiểm soát chiều dài và cắt tỉa định kỳ. Công tác chăm sóc, tưới cây cũng được thực hiện để hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan và kết cấu công trình.

Tại cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, việc tăng cường cây xanh cũng nằm trong phương án thí điểm, hướng tới tạo thêm mảng xanh tại các công trình hạ tầng giao thông.

Tạo thêm không gian xanh tại nhà chờ xe buýt

Với 3 nhà chờ xe buýt gồm nhà chờ Đại học Dược trên đường Lê Thánh Tông, nhà chờ gần Bệnh viện Xanh Pôn trên đường Trần Phú và nhà chờ số 69 Lý Thường Kiệt, phương án là bố trí bồn, chậu cây phía sau hoặc hai bên nhà chờ, không chiếm dụng lối đi của người dân.

Hệ khung, cáp nhẹ được lắp đặt để dẫn cây leo lên vách sau và một phần mái, ưu tiên các phương án kết cấu phù hợp với công trình hiện hữu.

Phương án phủ xanh nhà chờ xe buýt.

Trong những năm qua, Hà Nội đã dành nhiều nguồn lực cho phát triển cây xanh, cải tạo công viên, vườn hoa và chỉnh trang cảnh quan đô thị. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực này ngày càng rõ nét.

Trong điều kiện quỹ đất công cộng ngày càng khan hiếm, việc tích hợp cây xanh với hạ tầng kỹ thuật giúp một không gian có thể đảm nhiệm nhiều chức năng. Cách làm này góp phần tối ưu hóa giá trị sử dụng đất, giảm áp lực dành thêm quỹ đất cho các mục đích xây dựng, đồng thời tạo sự hài hòa giữa phát triển đô thị và bảo vệ môi trường.

Hà Nội hướng tới chiến lược phát triển sau năm 2030 và tầm nhìn 100 năm, trong đó cây xanh và mặt nước được xác định là hạ tầng sinh thái cốt lõi, thay vì chỉ chú trọng đến số lượng cây được trồng.