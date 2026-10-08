Hà Nội: Phòng ngừa vi phạm từ cổng trường

Kiểm tra từ phương tiện, nơi trông giữ xe

Những ngày đầu tháng 10, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục kiểm tra khu vực trường học, tập trung vào phương tiện học sinh sử dụng, các điểm trông giữ xe và hoạt động đưa đón.

Lực lượng chức năng phối hợp nhà trường kiểm tra tại khu vực để xe của học sinh tại Trường THPT Trần Phú. Ảnh: PV

Trong ngày 6-10, tại phường Xuân Mai, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an phường Xuân Mai kiểm tra các điểm trông giữ xe quanh Trường THPT Xuân Mai. Lực lượng chức năng phát hiện một số hộ dân nhận trông giữ từ 10 đến 20 xe máy, xe máy điện của học sinh trong khu vực nhà dân. Những điểm chưa bảo đảm điều kiện theo quy định được yêu cầu không tiếp tục nhận trông giữ xe; đồng thời tuyên truyền, yêu cầu cam kết không tái phạm.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Việt, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 12, việc học sinh gửi phương tiện bên ngoài ảnh hưởng đến cả điều kiện an toàn nơi trông giữ và công tác quản lý học sinh. Khi phương tiện được gửi bên ngoài, học sinh có thể chủ động lấy xe, rời khỏi khu vực trường, khiến nhà trường khó kiểm soát việc sử dụng phương tiện.

“Hàng chục xe máy, xe máy điện tập trung trong khu vực nhà dân gây lo ngại về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Nếu phương tiện không được bố trí, quản lý phù hợp, khi xảy ra sự cố có thể ảnh hưởng đến việc thoát nạn, di chuyển phương tiện và tiếp cận xử lý”, Trung tá Nguyễn Quang Việt cho biết.

Tại phường Cửa Nam, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phối hợp Công an phường kiểm tra bãi xe trong Trường THPT Trần Phú và các điểm trông giữ quanh cổng trường, tập trung vào phương tiện của học sinh chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển, đồng thời yêu cầu các bãi xe cam kết không nhận phương tiện của học sinh chưa đủ tuổi điều khiển. Trên các tuyến đường gần trường, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra vào giờ học sinh đến trường và tan học, tập trung xử lý các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp phụ huynh, học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường. Ảnh: PV

Trung tá Nguyễn Công Hà, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cho biết, lực lượng tập trung kiểm tra các loại xe mà lứa tuổi học sinh không được phép điều khiển, đồng thời kiểm tra mũ bảo hiểm có đạt chuẩn theo quy định. Khi phát hiện vi phạm, CSGT mời phụ huynh đến làm việc, thông báo rõ hành vi vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi điều khiển; đồng thời thông tin cho nhà trường để phối hợp quản lý, giáo dục.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, từ ngày 4-9 đến ngày 6-10, Phòng CSGT và Công an cấp xã đã phát hiện, xử lý 4.252 trường hợp phụ huynh, học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có 3.063 học sinh không đội mũ bảo hiểm, 505 phụ huynh vi phạm, 405 trường hợp chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện và 81 trường hợp giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phối hợp kiểm tra các phương tiện đưa đón học sinh tại các trường. Ở khu vực trước cổng Trường THPT Minh Phú, xã Kim Anh, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các phương tiện đưa đón học sinh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số phương tiện có dấu hiệu, chở quá số người quy định, chưa bảo đảm đầy đủ yêu cầu về hợp đồng vận chuyển, không bố trí người quản lý học sinh, thiếu các công cụ thoát hiểm, bình chữa cháy hoặc camera hành trình. Thậm chí, một số xe dù được trang bị đầy đủ thiết bị nhưng không hoạt động.

Cảnh sát giao thông kiểm tra hoạt động của các xe đưa đón. Ảnh: PV

Tại Trường Marie Curie, phường Từ Liêm, lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện đưa đón học sinh, tập trung vào điều kiện an toàn và nồng độ cồn đối với người điều khiển. Một xe được yêu cầu bố trí lại bình chữa cháy từ phía sau cốp về vị trí phù hợp, gần ghế lái. Hai xe đã lắp thiết bị cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em nhưng thiết bị không hoạt động tại thời điểm kiểm tra. Lực lượng CSGT lập biên bản, yêu cầu đơn vị vận tải khẩn trương khắc phục.

Tuyên truyền để phòng ngừa từ sớm

Cùng với kiểm tra, xử lý, Công an các xã, phường phối hợp cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung tập trung vào trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống ma túy, phòng ngừa tội phạm, gây rối trật tự công cộng và nhận diện các hành vi nguy hiểm.

Tại xã Sóc Sơn, Công an xã phối hợp tuyên truyền tại 10 trường học, với 10.276 cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh tham gia. Tại xã Trung Giã, khoảng 1.000 học sinh Trường THPT Trung Giã được hướng dẫn quy định về sử dụng phương tiện, đội mũ bảo hiểm, chấp hành tín hiệu, biển báo giao thông và nhận diện các hành vi dễ dẫn đến tai nạn.

Tại phường Thanh Xuân, Công an phường phối hợp Trường THCS Thanh Xuân tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho 1.490 học sinh và 72 cán bộ, giáo viên. Ở các xã Hạ Bằng, Dương Hòa, Phúc Thịnh, nội dung tuyên truyền gắn với kỹ năng tham gia giao thông, nhận diện nguy cơ tai nạn và xử lý tình huống tại khu vực cổng trường.

Công tác tuyên truyền văn hoá giao thông và luật trật tự an toàn giao thông được triển khai đồng bộ tại nhiều trường học. Ảnh: PV

Tại một số địa phương, việc tuyên truyền được gắn với trách nhiệm của gia đình. Tại xã Phúc Thịnh, nhà trường và Hội cha mẹ học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông. Tại xã Bình Minh, mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết” được triển khai tại Trường THCS Cao Viên.

Ở xã Kiều Phú, mô hình tại Trường THCS Kiều Phú 2 tập trung tuyên truyền, giáo dục pháp luật; phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá điện tử; bảo đảm an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống đuối nước. Khi có vi phạm, gia đình được thông báo để cùng nhà trường và lực lượng chức năng nhắc nhở, giáo dục.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, lực lượng chức năng sử dụng dữ liệu, hình ảnh để xác minh vi phạm được phản ánh trên mạng xã hội. Từ một video clip ghi lại cảnh một số thiếu niên điều khiển xe đạp máy công cộng lạng lách, đánh võng, Phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 xác minh. Theo dữ liệu camera AI kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được người điều khiển phương tiện có hành vi lạng lách, đánh võng và bàn giao cho gia đình nhằm tăng cường quản lý, giáo dục con em.

Các giải pháp được triển khai đồng bộ từ tuyên truyền hướng dẫn đến kiểm tra xử lý nhằm góp phần ngăn chặn vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng và ý thức chấp hành pháp luật đối với học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.