Hà Nội phối hợp tổ chức TECHFEST Việt Nam 2026

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Kế hoạch số 412/KH-UBND ngày 22-10-2026 về phối hợp tổ chức TECHFEST Việt Nam 2026.

Theo kế hoạch, sự kiện được tổ chức theo mô hình không gian mở, đẩy mạnh kết nối giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư; giữa công nghệ, vốn và thị trường. Qua đó, tạo không gian kết nối các bài toán, nhu cầu và giải pháp đổi mới sáng tạo của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia với quốc tế; thúc đẩy hợp tác, đầu tư, thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Người dân tham gia trải nghiệm công nghệ tại TECHFEST 2025. Ảnh: Viết Thành

Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND thành phố Hà Nội là các đơn vị chủ trì; Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tham mưu thực hiện. Các bộ, ngành Trung ương, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức quốc tế và các đối tác cùng phối hợp triển khai.

Thông qua sự kiện, Hà Nội kỳ vọng đưa các chính sách và nguồn lực mới vào thực tiễn, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, quảng bá hình ảnh Thủ đô là một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Kế hoạch xác định trọng tâm là thể hiện kết quả, tác động thực chất của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, chuyển từ chú trọng quy mô, số lượng hoạt động và chủ thể tham gia sang kết quả cụ thể về kết nối, hợp tác, đầu tư, thử nghiệm, thương mại hóa, mở rộng thị trường, tăng trưởng doanh nghiệp và đóng góp kinh tế - xã hội.

Các hoạt động triển lãm, trình diễn, trải nghiệm và kết nối phải gắn với sản phẩm, công nghệ, giải pháp có khả năng ứng dụng, thương mại hóa; đồng thời hình thành kết quả cụ thể về hợp tác, đầu tư, thử nghiệm, chuyển giao và phát triển thị trường. Việc theo dõi kết quả sau sự kiện cũng được đặt ra.

Theo chương trình dự kiến, ngày 11-12-2026 diễn ra các hội nghị, hội thảo chuyên đề; lễ khai mạc triển lãm sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp sáng tạo và Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia. Ngày 12-12, chương trình có Diễn đàn chính sách quốc gia, hợp tác quốc tế về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, các hội nghị, hội thảo chuyên đề và lễ khai mạc TECHFEST Việt Nam 2026. Ngày 13-12 diễn ra các hội nghị, hội thảo chuyên đề và lễ bế mạc.

Trong thời gian từ ngày 11 đến 13-12-2026, thành phố tổ chức truyền thông, tuyên truyền, cổ động trực quan; vận hành các gian hàng theo thiết kế tổng thể được phê duyệt. Hà Nội thực hiện thi công tối đa 250 trong tổng số tối đa 400 gian hàng của sự kiện, đồng thời hỗ trợ các chủ thể thuộc phạm vi thành phố tham gia.

Sau sự kiện, thành phố sẽ truyền thông kết quả, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện; tiếp tục theo dõi, hỗ trợ các kết nối, hợp tác, đầu tư, thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa được hình thành tại TECHFEST Việt Nam 2026.