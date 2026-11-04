Hà Nội phối hợp tổ chức Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm 2026

Tin tặc đã dùng quảng cáo chứa mã độc và một cuộc phỏng vấn tuyển dụng giả để xâm nhập máy tính của các kỹ sư Binance, sau đó chiếm quyền truy cập hệ thống và đánh cắp lượng tiền mã hóa trị giá 6,3 tỷ USD. Thông tin được Binance công bố ngày 3/11, vào thời điểm sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới vẫn đang đẩy mạnh nỗ lực khắc phục hậu quả sau vụ tấn công mạng quy mô lớn hồi tuần trước.