Ngày 27/11, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, một năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” và ra mắt Nền tảng đo lường và giám sát chuyển đổi số thành phố Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TT.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, kết thúc đợt cao điểm thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14/7/2026 của UBND thành phố, Hà Nội hoàn thành 29/33 nhiệm vụ, đạt 87,9%. Đáng chú ý, khối xã, phường hoàn thành cả 8 nhiệm vụ được giao. Tiến độ và kết quả thực hiện từng nhiệm vụ được theo dõi trên hệ thống HanoiWork, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong quá trình triển khai, thành phố đã tích hợp 13 nguồn dữ liệu ưu tiên vào Kho dữ liệu dùng chung, cung cấp trực tuyến toàn bộ 1.155 thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp. Từ ngày 14/7 đến 19/10, hơn 92% hồ sơ của doanh nghiệp được nộp trực tuyến.

Các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số được mở rộng đến hơn 323.000 đối tượng. Thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai tại 433 chợ dân sinh và 744 tuyến phố kinh doanh.

Một số mô hình cụ thể đã mang lại kết quả bước đầu. Tại xã Đông Anh, 17 chợ được số hóa, triển khai mã QR thanh toán tại 884 gian hàng. Xã Chuyên Mỹ thí điểm cấp hộ chiếu số cho 5 sản phẩm OCOP, giúp khách hàng tìm hiểu thông tin về chất liệu và quy trình tạo tác sản phẩm thông qua mã QR.

Đối với phong trào “Bình dân học vụ số”, sau một năm triển khai, Hà Nội đã phổ cập kỹ năng số cho hơn 834.000 lượt người với sự hỗ trợ của 5.467 Tổ chuyển đổi số cộng đồng. Toàn bộ 2.770 thôn, tổ dân phố đã thành lập nhóm cộng đồng số trên nền tảng iHanoi, thu hút gần 500.000 người tham gia.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số. Ảnh: TT.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng ghi nhận nỗ lực của đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong việc chuẩn hóa dữ liệu, đối chiếu thông tin, cải tiến quy trình, góp phần giảm thời gian đi lại và chờ đợi của người dân.

Thành phố cũng biểu dương cán bộ xã, phường trực tiếp xuống chợ, đến làng nghề, đồng hành cùng tiểu thương, nghệ nhân giới thiệu và bán sản phẩm qua các buổi phát trực tiếp. Những thay đổi từ thực tiễn như người cao tuổi tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến, người thợ làng nghề nhận đơn hàng từ xa hay phụ huynh có thêm thông tin về bữa ăn của con tại trường là những kết quả thiết thực của chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cảm ơn các thầy cô giáo, tổ trưởng dân phố, cán bộ đoàn thể, thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng và doanh nghiệp đã trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận, ứng dụng công nghệ.

Định hướng nhiệm vụ năm 2027, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu chuyển trọng tâm từ tạo lập nền tảng, mở rộng độ phủ sang khai thác, vận hành và đo lường giá trị thực tế. Trong đó, về dữ liệu, cần tiếp tục chuẩn hóa, bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” và sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống. Các nhóm dữ liệu cần được công bố theo tiến độ hoàn thiện để tổ chức, cá nhân sớm khai thác, đồng thời thúc đẩy các sở, ngành nâng cao chất lượng dữ liệu.

Đối với chính quyền số, thành phố cần tăng cường liên thông dữ liệu, khắc phục tình trạng phần mềm rời rạc, đầu tư trùng lặp. Từ thực tế cán bộ xã, phường phải nhập liệu trên nhiều hệ thống, đồng chí yêu cầu giảm thao tác cho cơ sở, đẩy mạnh khai thác dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để phát hiện sớm, xử lý nhanh, chủ động phòng ngừa các vấn đề phát sinh.

Với kinh tế số, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần được đo bằng mức tăng doanh thu, giảm chi phí và cải thiện năng suất lao động. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị đẩy mạnh thương mại số trong dịp Tết Nguyên đán 2027, xây dựng cơ chế phiếu hỗ trợ công nghệ và thu hút các dự án kinh tế số có giá trị gia tăng cao.

Đối với xã hội số, phong trào “Bình dân học vụ số” cần đi sâu vào thực hành, giúp người dân ứng dụng công nghệ trong học tập, lao động, kinh doanh và tự bảo vệ mình trên môi trường mạng. Trong đó, cần quan tâm hỗ trợ người cao tuổi và những nhóm còn gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ.

Về công tác quản lý, đánh giá, đồng chí Trương Việt Dũng yêu cầu chuyển từ đánh giá qua báo cáo sang điều hành bằng dữ liệu và kết quả thực tế. Các nền tảng đánh giá phải phục vụ công tác điều hành, đồng thời không làm phát sinh thêm việc nhập liệu cho cán bộ cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị mỗi sở, ngành, xã, phường phải trả lời ba câu hỏi khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số: “Chuyển đổi số để giải quyết vấn đề gì? Tạo ra giá trị gì đo đếm được? Người dân được giải quyết việc gì và thụ hưởng lợi ích gì?”.

Nhấn mạnh thước đo hiệu quả chuyển đổi số không nằm ở số lượng nền tảng công nghệ được xây dựng mà ở số lượng người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn, doanh nghiệp vươn xa hơn và sự chuyển biến của bộ máy chính quyền trong việc gần dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng khẳng định, công nghệ và các giải pháp kỹ thuật có thể thay đổi theo thời gian, nhưng trách nhiệm của chính quyền đối với Thủ đô và nhân dân là không thay đổi.

Tại hội nghị, UBND thành phố Hà Nội ra mắt Nền tảng đo lường và giám sát chuyển đổi số thành phố Hà Nội; đồng thời tuyên dương, khen thưởng 24 tập thể và 36 cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số.