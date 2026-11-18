Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Sở Nội vụ Hà Nội, kết hợp trực tuyến tới các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, tính đến ngày 16-11-2026, thành phố có gần 20.000 người lao động nước ngoài có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động còn hiệu lực, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực giáo dục, xây dựng, sản xuất, công nghệ thông tin và dịch vụ.

Ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HP

Thời gian qua, thành phố đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho UBND các xã, phường giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời triển khai giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, qua thanh tra, kiểm tra vẫn phát hiện tình trạng sử dụng lao động nước ngoài chưa có giấy phép, sử dụng không đúng nội dung giấy phép hoặc hồ sơ chưa bảo đảm quy định.

Trong 11 tháng đầu năm 2026, Sở Nội vụ đã phối hợp với Công an thành phố và các sở, ngành kiểm tra 32 đơn vị, xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 đơn vị, với tổng số tiền 854 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Tây Nam, việc chấp hành nghiêm các quy định về lao động nước ngoài không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thị trường lao động, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, công bằng.

Bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), phổ biến những điểm mới của Nghị định số 393/2026/NĐ-CP. Ảnh: HP

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) phổ biến những nội dung quan trọng của Nghị định số 393/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 5-12-2026, thay thế Nghị định số 219/2025/NĐ-CP.

Một trong những điểm mới nổi bật là mở rộng các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động từ 15 lên 18 trường hợp, bổ sung các đối tượng liên quan đến công nghệ chiến lược, nhân lực trí tuệ nhân tạo.

Đáng chú ý, Nghị định quy định 6 trường hợp xác định điều kiện chuyên gia, thay vì 2 trường hợp như trước đây. Trong đó, người có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí dự kiến đảm nhiệm tại Việt Nam có thể đáp ứng điều kiện chuyên gia mà không bắt buộc phải có bằng đại học. Yêu cầu kinh nghiệm đối với một trường hợp giám đốc điều hành cũng được giảm từ 3 năm xuống còn 2 năm.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: PV

Về thủ tục hành chính, thời gian giải quyết gia hạn giấy phép lao động được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 5 ngày làm việc. Thời điểm nộp hồ sơ gia hạn được mở rộng lên tối đa 90 ngày trước khi giấy phép hết hiệu lực. Nghị định cũng bỏ yêu cầu giấy khám sức khỏe khi gia hạn giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Bên cạnh đó, Nghị định làm rõ quy định về lao động nước ngoài làm việc ngắn hạn với tổng thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong một năm cho một hoặc nhiều người sử dụng lao động; đồng thời bổ sung trách nhiệm thông báo địa điểm làm việc, thu hồi giấy phép và thực hiện chế độ báo cáo của doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp trao đổi những khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, tập trung vào việc công chứng, chứng thực giấy tờ, nộp hồ sơ trực tuyến, xác định mã nghề và thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam...

Giải đáp các thắc mắc, đại diện Cục Việc làm làm rõ quy định về công chứng, chứng thực giấy tờ, hình thức nộp hồ sơ và xác định mã nghề. Đáng chú ý, đối với các trường hợp phải thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam, thời gian thực hiện là trước ít nhất 5 ngày làm việc tính đến thời điểm nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động. Đại diện Cục Việc làm cũng hướng dẫn doanh nghiệp phản ánh những vướng mắc phát sinh để được phối hợp giải quyết.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam nhấn mạnh, thông qua hoạt động tập huấn, các đơn vị, doanh nghiệp được cập nhật những quy định mới, hướng dẫn thống nhất cách thực hiện, góp phần hạn chế sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn Thủ đô.