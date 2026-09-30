Hà Nội: Phổ biến chính sách pháp luật tại Lớp bồi dưỡng kỹ năng trụ trì

Tham dự và chia sẻ tại chương trình có bà Phạm Bảo Khánh, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phòng Tuyên truyền phổ biến Pháp luật Sở Tư pháp TP.Hà Nội; ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cùng Tăng Ni tham dự lớp bồi dưỡng.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Tại buổi học, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và những chia sẻ thiết thực của các cơ quan chức năng. Hòa thượng mong muốn những hoạt động trao đổi, cập nhật kiến thức pháp luật sẽ tiếp tục được duy trì, giúp chư Tăng Ni nâng cao hiểu biết, chủ động trong công tác Phật sự, quản lý tự viện. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa, xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Thủ đô và đời sống an lành của nhân dân.

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Hà chia sẻ chuyên đề “Những thông tin cơ bản về Luật Thủ đô năm 2026”, được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23-4-2026 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026. Luật có tổng cộng 9 chương và 36 điều. Tuy nhiên, có 2 nội dung có hiệu lực ngay từ thời điểm Quốc hội thông qua 23-4-2026. So với luật cũ (7 chương, 54 điều), luật mới tăng 2 chương và giảm từ 54 điều xuống còn 36 điều. Trong đó, tập trung giới thiệu những điểm mới trong tư duy xây dựng chính sách, cơ chế đặc thù và định hướng phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Văn Hà chia sẻ chuyên đề “Những thông tin cơ bản về Luật Thủ đô năm 2026”

Theo nội dung được giới thiệu, Luật Thủ đô năm 2026 được xây dựng nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý cho Hà Nội phát huy các tiềm năng, lợi thế, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh hội nhập và hướng tới xây dựng Thủ đô theo định hướng hiện đại, xanh, văn minh và vươn tầm quốc tế.

Các nội dung được chia sẻ cũng đề cập đến những quan điểm chiến lược trong phát triển Hà Nội, trong đó con người được xác định là nguồn lực trung tâm, văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng; đồng thời đặt yêu cầu phát triển đô thị theo tầm nhìn dài hạn, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô.

Đáng chú ý, chuyên đề cũng dành thời lượng phân tích nguyên tắc áp dụng pháp luật và cơ chế thí điểm, thực hiện chính sách đặc thù của Hà Nội. Trong đó, một số lĩnh vực có tính đặc thù như quốc phòng, an ninh, tôn giáo được đặt trong những nguyên tắc quản lý riêng, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định.

Bà Phạm Bảo Khánh chia sẻ một số quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động tôn giáo, cơ sở thờ tự, di tích, đất đai, xây dựng

Bà Phạm Bảo Khánh chia sẻ với chư tôn đức Tăng Ni về một số quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động tôn giáo, cơ sở thờ tự, di tích, đất đai, xây dựng...

Từ thực tiễn công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, bà Phạm Bảo Khánh lưu ý vai trò của người đại diện cơ sở tôn giáo trong việc nắm chắc các quy định pháp luật, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, thực hiện đầy đủ các thủ tục và nghĩa vụ thông tin theo quy định. Đây được xem là cơ sở để hoạt động Phật sự tại các tự viện được triển khai ổn định, đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Một nội dung được quan tâm là việc tổ chức các hoạt động tôn giáo trên môi trường mạng. Trong bối cảnh công nghệ số ngày càng gắn bó với đời sống Phật giáo, việc giảng pháp, tổ chức các chương trình sinh hoạt, nghi lễ và hoạt động tôn giáo trên các nền tảng trực tuyến cần được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, vấn đề quản lý di tích và cơ sở thờ tự cũng được trao đổi từ nhiều góc độ. Chư tôn đức Tăng Ni được lưu ý cần chủ động nắm bắt hồ sơ, hiện trạng, ranh giới và các thông tin liên quan đến di tích, hiện vật; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, tránh những thay đổi đối với di tích khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng cho Tăng Ni TP.Hà Nội

Đối với công tác xây dựng, trùng tu tự viện và các công trình trong khuôn viên di tích, cần tuân thủ quy hoạch, pháp luật về xây dựng và các quy định chuyên ngành có liên quan. Việc huy động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn đóng góp cho hoạt động tôn giáo, bảo tồn di tích cũng cần được quản lý minh bạch, đúng mục đích và phù hợp quy định pháp luật.

Đặc biệt, trong bối cảnh các địa phương đang triển khai cập nhật, điều chỉnh quy hoạch, đây cũng là thời điểm để các cơ sở tôn giáo chủ động rà soát thông tin về đất đai, ranh giới sử dụng đất và nhu cầu thực tế của cơ sở; phối hợp với chính quyền địa phương để cập nhật, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.