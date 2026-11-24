UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 đối với Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, được Sở Xây dựng thẩm định.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 44,3 km, điểm đầu tại nút giao với cầu Hồng Hà (xã Ô Diên) và điểm cuối tại nút giao với cầu Mễ Sở (xã Hồng Vân).

Hướng tuyến đi qua địa phận 9 xã, phường gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân. Đây là đường trục chính đô thị, được xây dựng mới trên cơ sở đi song song và cơ bản bám theo đê Hữu Hồng.

Sông Hồng đoạn qua khu vực trung tâm Hà Nội

Về quy mô mặt cắt ngang, tuyến chính bố trí 6 làn xe cơ giới cùng hệ thống đường gom tối đa 4 làn xe, bề rộng thay đổi tùy theo khoảng cách với đê Hữu Hồng và điều kiện địa hình.

Cụ thể, các đoạn đi sát đê Hữu Hồng có mặt cắt ngang điển hình rộng 54 m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe đường gom phía sông. Các đoạn đi xa đê được mở rộng lên 73,5 m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 4 làn xe trên 2 tuyến đường gom. Riêng đoạn đi qua khu vực cầu Long Biên được thiết kế dạng bán hầm với mặt cắt ngang rộng 66 m, bố trí 6 làn xe cơ giới trong hầm và 4 làn xe trên đường gom bên ngoài.

Hệ thống giao thông dọc tuyến bố trí 8 nút giao liên thông khác mức kết nối với các cầu: Hồng Hà, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Chương Dương, Thanh Trì, Ngọc Hồi và Mễ Sở. Các cầu Thăng Long, Long Biên, Trần Hưng Đạo và Vĩnh Tuy không kết nối trực tiếp với trục đại lộ này. Chỉ giới đường đỏ và phương án thiết kế chi tiết tại các nút giao chính sẽ được tiếp tục nghiên cứu trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng.

Công khai hồ sơ tuyến và siết quản lý quy hoạch dọc sông Hồng

Về tổ chức thực hiện, UBND TP Hà Nội giao liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức công khai hồ sơ phương án tuyến đã phê duyệt. Liên danh này đồng thời có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo việc tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với phương án tuyến.

Sở Xây dựng được giao kiểm tra, xác nhận hồ sơ phương án, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500, đồng thời chủ trì nghiên cứu phương án chỉ giới đường đỏ tại các nút giao chính. Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm soát các yêu cầu về phòng, chống lũ và bảo đảm an toàn đê điều theo quy định.

UBND 9 xã, phường có tuyến đường đi qua thực hiện quản lý quy hoạch, kiến trúc, cấp phép xây dựng theo thẩm quyền, xử lý các vi phạm và cập nhật hướng tuyến được duyệt vào các đồ án quy hoạch tại địa phương.

Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng là hợp phần thuộc Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng đã phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 đối với Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng dài khoảng 35,04 km, đi qua địa phận 8 phường, xã gồm: Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Như vậy, tổng chiều dài hai tuyến đại lộ cảnh quan ven sông Hồng được phê duyệt đạt khoảng 79,34 km.