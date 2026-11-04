Hà Nội phê duyệt suất đầu tư 120 triệu USD/km metro đi ngầm
Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khoá XVII được tổ chức từ ngày 28/10/2026 và tổ chức thêm phiên họp vào sáng 4/11. Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chủ trì kỳ họp. Một trong những nội dung quan trọng là HĐND thành phố tiếp tục xem xét và thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng 5 tuyến metro, trong đó mỗi km có mức trần 120 triệu USD. Đây là dự án đặc biệt, chưa có tiền lệ ở cả Việt Nam và thế giới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-phe-duyet-suat-dau-tu-120-trieu-usd-km-metro-di-ngam-246261104192731396.htm