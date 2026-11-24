Phối cảnh Trục cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội khi hoàn thành. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Theo Quyết định số 6380/QĐ-UBND ngày 20/11/2026, Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng dài khoảng 35,04km, đi qua địa bàn 8 phường, xã: Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Điểm đầu tuyến tại nút giao với cầu Hồng Hà, thuộc xã Mê Linh; điểm cuối tại vị trí tuyến hết địa phận thành phố Hà Nội, thuộc xã Bát Tràng.

Trong khi đó, theo Quyết định số 6382/QĐ-UBND ngày 20/11/2026, Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng dài khoảng 44,3km, đi qua 9 xã, phường: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân. Tuyến có điểm đầu tại nút giao với cầu Hồng Hà, thuộc xã Ô Diên và điểm cuối tại nút giao với cầu Mễ Sở, thuộc xã Hồng Vân.

Cả hai tuyến đều được xác định là đường trục chính đô thị, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và hệ thống đường gom. Đối với những đoạn đi sát đê, mặt cắt ngang điển hình rộng 54m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe đường gom phía sông. Những đoạn đi xa đê có mặt cắt ngang rộng 73,5m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 4 làn xe trên hai đường gom.

Đáng chú ý, phương án thiết kế có những điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế từng khu vực.

Trên tuyến Tả Hồng, đoạn vượt sông Đuống có mặt cắt ngang cầu rộng 56m.

Đoạn từ chân cầu khu vực Bắc Cầu đến đầu cầu Long Biên được thu hẹp còn 49,5m nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng như Đền Rừng, Đền Mẫu Thoải Phúc Xá.

Đoạn qua cầu Long Biên và cầu Chương Dương được thiết kế bán hầm, rộng 55,5m.

Riêng đoạn đi trùng đê Bát Tràng có mặt cắt ngang rộng 44,5m, tận dụng đường mặt đê và đường hiện trạng chân đê làm đường gom để giảm khối lượng giải phóng mặt bằng.

Phối cảnh một công viên được xây dựng bên bờ sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Đối với tuyến Hữu Hồng, đoạn đi qua cầu Long Biên được thiết kế bán hầm trên tuyến chính, rộng 66m, gồm 6 làn xe cơ giới trong hầm và 4 làn xe đường bên ngoài hầm.

Mỗi tuyến được xác định 8 nút giao thông chính liên thông khác mức.

Trong đó, tuyến Tả Hồng kết nối với các cầu Hồng Hà, Liên Trung, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vĩnh Tuy và Thanh Trì.

Tuyến Hữu Hồng có các nút giao với cầu Hồng Hà, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Chương Dương, Thanh Trì, Ngọc Hồi và Mễ Sở; không kết nối trực tiếp với cầu Thăng Long, Long Biên, Trần Hưng Đạo và Vĩnh Tuy.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng kiểm tra, xác nhận hồ sơ phương án, vị trí công trình theo tuyến; phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án chỉ giới đường đỏ tại các nút giao chính.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm soát, bảo đảm yêu cầu an toàn phòng, chống lũ và an toàn đê điều.

Ủy ban nhân dân các xã, phường có tuyến đường đi qua tổ chức quản lý quy hoạch, kiến trúc, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; đồng thời cập nhật phương án tuyến được duyệt vào các đồ án quy hoạch trên địa bàn.

Thành phố giao Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan công khai hồ sơ phương án tuyến, tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư.

Trước đó, ngày 3/11/2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Quyết định số 6075/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Trong đó nêu rõ, trong giai đoạn đầu, thành phố tập trung triển khai các dự án thành phần gồm: Trục đại lộ cảnh quan hai bên sông; công viên công cộng phường Phú Thượng; công viên bãi sông phường Hồng Hà; khu phòng khách đô thị; khu tái định cư tại phường Lĩnh Nam; khu đô thị định cư tại phường Long Biên và dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được triển khai trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2038, chia thành 2 giai đoạn chính để hoàn thành đồng bộ toàn bộ 18 dự án thành phần. • Giai đoạn 1 (2026-2030): Tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu đô thị tái định cư (tại Long Biên, Lĩnh Nam, Đông Anh) và đầu tư các tuyến giao thông trục chính hai bên bờ sông cùng hệ thống kè, chỉnh trị bờ sông trọng yếu. • Giai đoạn 2 (2030-2038): Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cụm công viên chuyên đề, không gian văn hóa-sáng tạo dọc bãi sông, các khu tái thiết đô thị làng nghề và hoàn thành đồng bộ toàn bộ 18 dự án thành phần vào năm 2038.