Hà Nội phê duyệt dự án đô thị Bắc Thăng Long gần 100.000 tỷ đồng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký Quyết định số 6009/QĐ-UBND ngày 30/10 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 99.788 tỷ đồng, do liên danh 5 nhà đầu tư thực hiện, gồm Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, CTCP Tập đoàn Sunshine, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain, CTCP Thái Nam Land và CTCP Bất động sản Potamos.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Quy mô hơn 465 ha, dự kiến phục vụ gần 97.500 người

Theo quyết định, dự án có tổng diện tích khoảng 465,45 ha, trong đó diện tích nghiên cứu dự án khoảng 375,36 ha. Khoảng 90,09 ha còn lại là diện tích đường Võ Văn Kiệt (Vành đai 3), Tỉnh lộ 23 và mặt nước sông Thiếp, không thuộc phạm vi đầu tư của dự án. Quy mô dân số dự kiến khoảng 97.492 người.

Dự án được định hướng xây dựng thành khu đô thị đa mục tiêu với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, bố trí quỹ đất và nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở thương mại cùng các công trình công cộng, dịch vụ. Đồng thời, dự án hướng đến tạo lập sinh kế cho người dân ngay trong khu đô thị.

Tổng diện tích sàn nhà ở toàn khu dự kiến hơn 5,5 triệu m2. Trong đó, nhà ở xã hội chiếm khoảng 21,83%; nhà ở tái định cư và nhà ở công vụ chiếm khoảng 40,17%; nhà ở thương mại chiếm khoảng 38%.

Về cơ cấu sử dụng đất, dự án dành khoảng 43 ha để bố trí nhà ở liền kề tái định cư, 15,06 ha xây dựng nhà ở xã hội và 4,33 ha xây dựng chung cư phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ.

Liên danh nhà đầu tư có trách nhiệm rà soát, bảo đảm quỹ đất nhà ở xã hội không thấp hơn 20% tổng diện tích đất ở theo quy định.

Bên cạnh các công trình nhà ở, khu đô thị được định hướng phát triển các không gian công cộng như công viên văn hóa, quảng trường, khu cây xanh và mặt nước. Dự án cũng gắn với mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD), đồng thời bố trí các không gian kinh doanh, hoạt động đô thị nhằm tạo việc làm và sinh kế cho người dân.

Phối cảnh dự án, tiến độ thực hiện từ năm 2026 đến năm 2032. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Ưu tiên hạ tầng tái định cư, bảo đảm sinh kế cho người dân

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án có tiến độ thực hiện từ năm 2026 đến năm 2032. Thời hạn hoạt động là 50 năm, tính từ thời điểm được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu liên danh nhà đầu tư bảo đảm đủ nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ưu tiên xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực tái định cư, đồng thời hoàn thiện đồng bộ các công trình trường học, chợ, y tế và văn hóa phục vụ người dân.

Các nhà đầu tư phải phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án bảo đảm sinh kế, chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho người dân có đất bị thu hồi.

Đối với các sở, ngành và chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND Thành phố giao nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án; đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường và giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, không để phát sinh vướng mắc do nguyên nhân chủ quan. Các đơn vị để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ dự án và môi trường đầu tư của Thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố.

Trần Trọng