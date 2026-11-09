Hà Nội phê duyệt Đề án phổ cập dịch vụ công trực tuyến

Một báo cáo mới được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố nhận định giá vàng và giá bạc sẽ duy trì ở mức cao hơn trung bình lịch sử trong năm 2027, nhưng sẽ không có những nhịp tăng lớn và sự biến động mạnh như trong năm 2026...