Hà Nội phê duyệt Đề án phổ cập dịch vụ công trực tuyến
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 6078/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Phổ cập dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội". Mục tiêu chung của Kế hoạch hướng tới xây dựng và tổ chức đồng bộ các hoạt động phổ cập dịch vụ công trực tuyến theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; bảo đảm khả năng tiếp cận, từng bước nâng cao năng lực tự thực hiện, giảm thời gian và chi phí tuân thủ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và duy trì thành phố Hà Nội trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về Bộ chỉ số 766.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-phe-duyet-de-an-pho-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen-1764986.html