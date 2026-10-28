Hà Nội: Phê duyệt chủ trương dự án tổ hợp thể thao đa năng Mỹ Đình

Đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu cấp thành phố, quốc gia, quốc tế

Theo tờ trình do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày, dự án được đề xuất triển khai tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình, phường Từ Liêm, với diện tích khoảng 4,88ha. Đây là dự án nhóm A, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, sử dụng 100% vốn ngân sách thành phố. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 2.523,279 tỷ đồng, gồm hơn 1.418 tỷ đồng chi phí xây dựng, gần 391 tỷ đồng chi phí thiết bị, hơn 271 tỷ đồng chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác, cùng gần 443 tỷ đồng dự phòng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Theo phương án đề xuất, tổ hợp gồm ba hạng mục chính là nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện và ký túc xá vận động viên, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và trang thiết bị đồng bộ. Bên cạnh nhiệm vụ phục vụ thể thao thành tích cao, nhà thi đấu đa năng được định hướng đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu cấp thành phố, quốc gia, quốc tế; đồng thời kết hợp tổ chức sự kiện văn hóa, góp phần phát triển kinh tế đêm.

Theo UBND thành phố, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội hiện quản lý 37 môn và phân môn. Việc đầu tư tổ hợp mới nhằm bổ sung cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, đặc biệt đối với các môn thuộc chương trình ASIAD và Olympic.

Đối với khu đất thực hiện dự án, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt năm 2008 từng xác định chức năng xây dựng khu thể thao khuyết tật, gồm sân tennis có mái che với khán đài 3.000 chỗ, nhà ở vận động viên, nhà tập đa năng và nhà ăn. Tuy nhiên, đến nay các hạng mục theo quy hoạch này chưa được triển khai.

Dự án dự kiến thực hiện giai đoạn 2026-2030. Nguồn vốn đầu tư công trung hạn dự kiến bố trí, chưa bao gồm chi phí dự phòng, khoảng 2.080,299 tỷ đồng; trong đó năm 2026 bố trí 1 tỷ đồng, năm 2027 khoảng 40 tỷ đồng, giai đoạn 2028-2029 khoảng 1.742 tỷ đồng và năm 2030 khoảng 297,299 tỷ đồng.

Làm rõ quy mô, chi phí và hiệu quả đầu tư

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu thống nhất về sự cần thiết đầu tư tổ hợp thể thao, đồng thời đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, tính đồng bộ của quy hoạch, quy mô đầu tư và hiệu quả khai thác công trình.

Về quy hoạch, cần xác định rõ căn cứ, thẩm quyền điều chỉnh các quy hoạch liên quan, bảo đảm dự án đủ điều kiện quyết định chủ trương đầu tư. Việc điều chỉnh quy hoạch phải hoàn thành trước khi phê duyệt dự án, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển đô thị, không làm giảm quỹ cây xanh. Quy mô công trình cần được xem xét trong tổng thể các thiết chế thể thao hiện có và dự kiến hình thành, tránh chồng chéo, dàn trải.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Về nguồn lực, các đại biểu đề nghị rà soát cơ sở xác định tổng mức đầu tư, kiểm soát chặt chi phí, tránh tính trùng lặp; lựa chọn thiết kế, công nghệ, vật liệu và trang thiết bị phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, cần làm rõ nguồn vốn, khoản dự phòng và tiến độ giải ngân, nhất là trong bối cảnh phần lớn vốn dự kiến tập trung vào giai đoạn 2028–2029. Bên cạnh đó, cần đánh giá sát nhu cầu lưu trú, tập luyện của vận động viên, huấn luyện viên; ưu tiên cải tạo, nâng cấp và sử dụng chung các công trình hiện có trước khi quyết định đầu tư mới...

Trao đổi, làm rõ ý kiến đại biểu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, dự án là một trong hai dự án trọng điểm về văn hóa, thể thao được Ban Thường vụ Thành ủy xác định, có vai trò dẫn dắt và được tập trung nguồn lực triển khai. Về quy hoạch, vị trí khu đất phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Thành phố đang triển khai điều chỉnh các quy hoạch liên quan, trong đó có khu đất thực hiện dự án. Tổng mức đầu tư đã được các cơ quan chuyên môn rà soát; quá trình lập, thẩm định, phê duyệt sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm không tính trùng chi phí. Thành phố cũng khẳng định khả năng cân đối nguồn vốn để triển khai dự án theo tiến độ.

Đối với các thiết chế thể thao hiện có, qua rà soát, nhiều công trình chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện tổ chức các giải đấu khu vực và quốc tế. Quy mô nhà tập luyện, ký túc xá vận động viên được xác định theo nhu cầu thực tế, ưu tiên phục vụ các môn thể thao trong chương trình ASIAD và Olympic. Thành phố tiếp thu ý kiến đại biểu, tiếp tục làm rõ danh mục, lịch thi đấu và phương án khai thác nhà thi đấu đa năng, bảo đảm sử dụng công trình hiệu quả.

Sau phần thảo luận, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án, hướng tới hình thành một tổ hợp thể thao đa năng hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp thành phố, quốc gia và quốc tế; đồng thời kết hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, góp phần phát triển kinh tế đêm của Thủ đô.