Hà Nội phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương

Theo quyết định, việc đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) được triển khai đối với hai khối: Sở, ban, ngành thành phố và địa phương. Trong đó, khối sở, ban, ngành gồm 13 cơ quan, đơn vị, bao gồm 11 sở, ban, ngành trực thuộc thành phố và 2 cơ quan ngành dọc trên địa bàn. Khối địa phương đánh giá chất lượng điều hành của 126 UBND xã, phường.

Đối tượng khảo sát chủ yếu đối với khối sở, ban, ngành là doanh nghiệp và hợp tác xã; đối với khối xã, phường là hộ kinh doanh. Các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh có tương tác với cơ quan được đánh giá cũng có thể tham gia theo quy định.

Hoạt động khảo sát được thực hiện hằng năm, trong khoảng thời gian từ ngày 1-6 đến ngày 31-12. Thời kỳ thu thập thông tin đánh giá từ ngày 1-1 đến ngày 31-12 hằng năm, dựa trên trải nghiệm thực tế của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong quá trình tương tác, giao dịch, thực hiện công việc với cơ quan, đơn vị được đánh giá.

Phương pháp khảo sát kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, trong đó khảo sát trực tuyến được định hướng trở thành phương thức thu thập thông tin chủ yếu trong những năm tiếp theo. Nền tảng khảo sát phải bảo đảm thuận tiện, dễ sử dụng, bảo mật thông tin và hỗ trợ quản lý toàn bộ quá trình khảo sát. Các cơ quan, đơn vị được đánh giá không được hướng dẫn nội dung trả lời, can thiệp vào quá trình khảo sát hoặc tiếp cận câu trả lời riêng lẻ của đối tượng khảo sát.

Bộ chỉ số DCCI được thiết kế theo ba trụ cột chính: Mức độ thuận lợi của nền tảng môi trường kinh doanh; mức độ bảo đảm sự bình đẳng, thông thoáng và an toàn của môi trường kinh doanh; vai trò kiến tạo và động lực phát triển bền vững.

Các chỉ số thành phần tập trung vào việc thực hiện thủ tục hành chính, cấp phép và gia nhập thị trường; tiếp cận nguồn lực phát triển; tính minh bạch và trách nhiệm giải trình; chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; chi phí không chính thức; môi trường cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật; sự năng động và vai trò kiến tạo của chính quyền. Chỉ số về tăng trưởng bền vững và bao trùm được xác định là chỉ số mở rộng, không tính điểm và không xếp hạng chung.

Việc tính điểm DCCI dựa trên kết quả điều tra xã hội học, sử dụng thang đo Likert với 5 mức đánh giá, quy đổi từ 2 đến 10 điểm, tương ứng với các mức “Rất kém”, “Kém”, “Trung bình”, “Tốt” và “Rất tốt”. Điểm DCCI tổng hợp được tính trên cơ sở điểm của các chỉ số thành phần có tính điểm.

Kết quả đánh giá được phân thành 5 mức: “Rất tốt” từ 90 điểm trở lên; “Tốt” từ 80 đến dưới 90 điểm; “Khá” từ 70 đến dưới 80 điểm; “Trung bình” từ 60 đến dưới 70 điểm và “Kém” dưới 60 điểm. Đối với khối xã, phường, kết quả được phân loại riêng theo hai nhóm UBND phường và UBND xã.

UBND thành phố giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổ chức triển khai đánh giá DCCI năm 2026 theo phương án khảo sát thí điểm. Căn cứ yêu cầu, quy mô và điều kiện thực tế, Viện lựa chọn, thuê hoặc phối hợp với các đơn vị tư vấn, cung cấp nền tảng công nghệ và các tổ chức, cá nhân có năng lực để thực hiện công việc chuyên môn, kỹ thuật và hỗ trợ khảo sát theo quy định.