Hà Nội phê duyệt 6 quy trình điện tử về bất động sản

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Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1284/QĐ-TTPVHCC phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, có 6 quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh doanh bất động sản và lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng Thành phố. Cụ thể, lĩnh vực kinh doanh bất động sản có Thủ tục cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

Lĩnh vực nhà ở có Thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở đối với nhà ở xây dựng trong dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh; Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư không bằng nguồn vốn đầu tư công; Thủ tục đề xuất cơ chế ưu đãi đầu tư theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 198 của Luật Nhà ở 2023; Thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án và không sử dụng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn; Thủ tục xác nhận Giấy tờ xác định nơi làm việc cho đối tượng lao động tự do để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội).

Cùng với việc phê duyệt quy trình mới, Quyết định số 1284/QĐ-TTPVHCC ngày 31/3/2026; các quy trình nội bộ, quy trình điện tử QT-138, QT-140, QT-142 tại Quyết định số 671/QĐ-TTPVHCC ngày 28/4/2025 được ban hành sẽ hết hiệu lực.

Liên quan đến việc cập nhật quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng, trước đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội cũng phê duyệt 4 quy trình nội bộ, quy trình điện tử thuộc lĩnh vực Hoạt động xây dựng và Quản lý chất lượng công trình. Các thủ tục gồm: Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ).

Các quy trình cũ tại Quyết định số 1093/QĐ-TTPVHCC được thay thế bằng quyết định mới. Sở Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ cung cấp dịch vụ công theo quy định.