Hà Nội phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 23/9/2026 về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nêu rõ mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội sẽ phát triển mạng lưới cơ sở y tế với các chuyên ngành điện quang, y học hạt nhân, ung bướu - xạ trị, có đầy đủ trang thiết bị phù hợp theo quy hoạch và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Thành phố cũng đồng thời khuyến khích đầu tư, xã hội hóa các cơ sở có thiết bị chẩn đoán, điều trị bệnh tiên tiến và hiện đại; ưu tiên các cơ sở có đủ điều kiện về nhân lực, hạ tầng và an toàn bức xạ. Nâng cao hiệu quả, bảo đảm chất lượng và an toàn bức xạ trong chẩn đoán, điều trị bệnh.

Song song với đó là việc đẩy mạnh nghiên cứu, tiếp thu, sử dụng các công nghệ mới về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực chiếu xạ công nghiệp, kiểm tra không phá hủy, kỹ thuật soi chiếu, hệ điều khiển hạt nhân; chú trọng các công nghệ có nhu cầu sử dụng lớn, tính cạnh tranh cao.

Thành phố cũng sẽ tăng cường ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong nông nghiệp, ưu tiên chọn tạo giống, kiểm soát sinh vật gây hại, bảo quản và kiểm dịch nông sản; từng bước mở rộng số lượng mô hình, sản phẩm và cơ sở ứng dụng phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

(Ảnh: AI)

Mục tiêu Kế hoạch nêu rõ, đến năm 2030, 100% các cơ sở bức xạ hoặc có hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử được quản lý trên nền tảng số.

Mục tiêu đến năm 2035, Hà Nội sẽ xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển, xã hội hóa đối với các cơ sở sử dụng các kỹ thuật và công nghệ ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực: y tế, công nghiệp, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường.

Đối với tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội phấn đấu là một trong những trung tâm y tế lớn, ưu tiên phát triển chuyên ngành điện quang, y học hạt nhân, ung bướu-xạ trị và có ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị bệnh; là trung tâm khoa học - công nghệ có tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ về bức xạ, hạt nhân.

Đến năm 2050, Thành phố sẽ phát triển các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ bức xạ, nhằm hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, ứng dụng, dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ bức xạ, kỹ thuật hạt nhân góp phần phát triển kinh tế xanh và bền vững của Thành phố; tiến tới làm chủ công nghệ bức xạ và kỹ thuật hạt nhân tiên tiến trong y tế, công nghiệp, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, đóng góp hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu an toàn bức xạ, kết hợp nền tảng giám sát và AI để cảnh báo.

Với việc ban hành Kế hoạch này, Hà Nội sẽ từng bước cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử an toàn, hiệu quả, gắn với yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế - xã hội của Thủ đô.