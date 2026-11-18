Trang trại chăn nuôi và chế biến thủy sản khép kín của Hợp tác xã Thủy sản công nghệ cao Đại Áng, xã Ngọc Hồi, Hà Nội. Ảnh: Bình Minh

Tăng giá trị sản phẩm, giảm thiểu rủi ro

Trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày càng hình thành nhiều mô hình chăn nuôi, trang trại áp dụng quy trình an toàn sinh học và xây dựng chuỗi sản xuất khép kín kết hợp chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, giúp nông dân nâng cao thu nhập.

Hợp tác xã Chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tâm (xã Kiều Phú) đang chăn nuôi đàn lợn hơn 1.000 con theo quy trình sinh học. Nhờ xây dựng nhãn hiệu “Thịt lợn Quốc Oai” mà hợp tác xã duy trì tốt việc cung ứng ổn định cho thị trường Hà Nội, mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng.

Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tâm Nguyễn Đình Tường chia sẻ, áp dụng các tiêu chuẩn an toàn, sản phẩm không chỉ tạo niềm tin với người tiêu dùng, mà còn giúp nông dân yên tâm sản xuất, giảm thiểu rủi ro trong chăn nuôi.

Sơ chế và đóng gói thịt lợn tại Hợp tác xã Chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tâm, xã Kiều Phú, Hà Nội. Ảnh: Bình Minh

Trong khi đó, Công ty TNHH Thực phẩm sạch Organic Green (xã Thường Tín) lại xây dựng chuỗi sản xuất khép kín từ thức ăn hữu cơ, liên kết hơn 300 trang trại, đến giết mổ, chế biến và phân phối qua hơn 100 cửa hàng bán lẻ.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm sạch Organic Nguyễn Văn Chữ cho hay, tất cả sản phẩm từ thịt tươi, giò chả, xúc xích đều minh bạch nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Chuỗi liên kết này không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm, mà còn tạo đầu ra ổn định, giảm thiểu rủi ro thị trường và gia tăng lợi nhuận cho các hộ chăn nuôi liên kết.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố đang khuyến khích các trang trại áp dụng tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ, sử dụng thảo dược thay thế thuốc kháng sinh, đồng thời di dời chuồng trại ra khỏi khu dân cư. Những năm qua, nhiều mô hình, trang trại chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học đã chứng minh hướng đi này vừa thân thiện với môi trường, vừa tạo ra sản phẩm chất lượng cao.

Đến nay, Hà Nội có hơn 6.000 trang trại, hình thành hơn 50 chuỗi chăn nuôi an toàn, khép kín, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và cung ứng ổn định cho hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích. Đây là nền tảng để Hà Nội mở rộng ra thị trường quốc tế, nơi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thực phẩm sạch, an toàn và bền vững.

Sản xuất theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao không chỉ nâng giá trị nông sản, mà còn bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng và tạo sinh kế cho hàng vạn lao động. Trong bối cảnh toàn cầu đối mặt với thách thức an toàn thực phẩm và biến đổi khí hậu, kinh nghiệm từ Hà Nội mang ý nghĩa tham khảo lớn, cho thấy một đô thị hiện đại vẫn có thể giữ cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục hỗ trợ chủ trang trại, hợp tác xã

Dù đạt nhiều thành tựu, kinh tế trang trại của Hà Nội vẫn đối mặt với thách thức. Không ít chủ trang trại chưa được đào tạo bài bản về quản lý, kinh doanh, mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nên chưa xây dựng được kế hoạch sản xuất dài hạn. Việc hạch toán chi phí, dự báo thị trường còn hạn chế khiến hiệu quả kinh doanh chưa tương xứng với tiềm năng.

Ngoài ra, số lượng trang trại xây dựng được thương hiệu, nhãn hiệu riêng còn ít. Điều này dẫn đến tình trạng phụ thuộc vào thương lái, giá bán bấp bênh, khó cạnh tranh trên thị trường. Mặt khác, việc liên kết theo chuỗi giá trị trang trại - doanh nghiệp - người tiêu dùng chưa bền chặt.

Để các trang trại chăn nuôi phát huy hiệu quả, nhiều chủ trang trại, đại diện hợp tác xã kiến nghị thành phố tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng thương hiệu sản phẩm, hướng dẫn các trang trại tham gia chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Cùng với đó, hỗ trợ chủ trang trại tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp; mở các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, an toàn sinh học; giúp chủ trang trại chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, Sở đang triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển mô hình trang trại theo chuỗi liên kết, trang trại gắn với du lịch sinh thái, giáo dục trải nghiệm; khuyến khích áp dụng công nghệ cao nhằm tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc.

Mô hình trồng nho hạ đen gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm của hộ anh Nguyễn Hữu Hợi, xã Đan Phượng, Hà Nội.

Thành phố cũng sẽ mở rộng các vùng chăn nuôi tập trung, nâng cao năng lực kiểm soát dịch bệnh, chuẩn hóa quản lý con giống, thức ăn chăn nuôi và môi trường; đồng thời, phát triển chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất giống, chăn nuôi, giết mổ công nghiệp, chế biến sâu đến tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc.

Cùng với đó là yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các chủ trang trại sẽ được đào tạo về kỹ năng quản lý, phân tích thị trường, hạch toán kinh doanh và kỹ thuật sản xuất tiên tiến. Về phía các địa phương cần xây dựng những mô hình điểm, hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn.

Khi các mô hình sản xuất tiếp tục được đầu tư theo hướng hiện đại, gắn với liên kết chuỗi, chuyển đổi số, kinh tế trang trại không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp Thủ đô hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.