Hà Nội: Phát triển kinh tế số phải gắn với kết quả thực chất

Chiều 4-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì buổi làm việc, nghe báo cáo chuyên đề về giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP Thủ đô; kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm về quản lý nhà nước, phát triển thị trường năm 2027 và giai đoạn tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: TT

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh, Hà Nội kiên định mục tiêu tăng trưởng năm 2026 không thấp hơn 11%. Đồng thời, thành phố xác định khoa học, công nghệ và kinh tế số là động lực tăng trưởng cốt lõi, giảm dần sự phụ thuộc đơn thuần vào đầu tư công và tiêu dùng nội địa.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang cho biết, trong 9 tháng năm 2026, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP Hà Nội ước đạt 16,69%, tương đương khoảng 8,4 tỷ USD. Giá trị tăng thêm của kinh tế số tăng hơn 11% theo giá so sánh, đóng góp gần 22% mức tăng trưởng GRDP thành phố.

Trong cơ cấu kinh tế số Hà Nội, kinh tế số lõi, gồm các hoạt động viễn thông, phần mềm, nền tảng số, sản xuất thiết bị công nghệ số, chiếm 56,1%. Kinh tế số ngành, tức giá trị tăng thêm từ ứng dụng công nghệ số trong các ngành kinh tế, chiếm 43,9%. Đây là dư địa để thành phố thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, nâng năng suất và hiệu quả hoạt động.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: TT

Về nhiệm vụ hai tháng cuối năm, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung triển khai gói hỗ trợ khoảng 50-55 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng nền tảng số, thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc. Theo báo cáo của Sở, chiến dịch 100 ngày đã hỗ trợ 323.000 hộ kinh doanh tiếp cận phần mềm, gấp hai lần chỉ tiêu đề ra.

Sở Khoa học và Công nghệ đồng thời đề xuất mở rộng các tiện ích số tích hợp trên iHanoi, phục vụ du lịch, y tế và quản lý an toàn thực phẩm; thúc đẩy thương mại điện tử, kích cầu tiêu dùng cuối năm.

Đối với năm 2027, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất kinh tế số đóng góp 25% mức tăng trưởng GRDP; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số đạt 17,5% GRDP, phấn đấu đạt 18%. Trọng tâm là tạo khách hàng đầu tiên cho sản phẩm công nghệ Việt Nam, phát triển công nghiệp bán dẫn, thu hút trung tâm tính toán hiệu năng cao và hỗ trợ các nhà máy ứng dụng công nghệ số.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: TT

Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện xã Bát Tràng đề xuất thí điểm đặt sản phẩm gốm theo thiết kế 3D, lựa chọn men cá nhân hóa tại 3 hộ, xưởng sản xuất. Đại diện phường Hà Đông nêu hướng chuyển đổi số làng nghề dệt lụa Vạn Phúc gắn với du lịch, công nghiệp văn hóa. Phường Việt Hưng đề xuất quảng bá chung các tuyến phố kinh doanh, đồng thời xây dựng phương án chuyển đổi số làng nghề Lệ Mật.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng chỉ đạo, từ năm 2027 chuyển mạnh trọng tâm ngân sách sang hỗ trợ phát triển kinh tế số, giảm dần chi cho hạ tầng chính quyền số dùng chung khi nền tảng cơ bản đã hoàn thành. Các sở, ngành phải tập trung giải ngân 100% kinh phí khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TT

Đồng chí Trương Việt Dũng yêu cầu khai thác giá trị kinh tế từ dữ liệu; nghiên cứu đề xuất phiếu hỗ trợ mua sắm, khám chữa bệnh trực tuyến cho cán bộ, công chức và người cao tuổi nhằm kích cầu tiêu dùng số. Thành phố phải hoàn thành thủ tục khởi công 4 khu công nghiệp, công nghệ cao trong cuối năm.

Về tổ chức thực hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thành lập ngay Tổ công tác liên ngành, do Phó Trưởng phòng phụ trách kinh tế số thuộc Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối. Mỗi sở, ngành phân công cố định một phó giám đốc phụ trách kinh tế số. Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ làm việc trực tiếp với 10 xã, phường chuyển đổi số yếu, chậm nhất để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế số.