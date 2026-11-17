Hà Nội ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà giáo

Ngày 17/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2026, kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).

Toàn cảnh lễ tuyên dương.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, năm học 2025 - 2026 và những tháng đầu năm học mới 2026 - 2027, ngành duy trì ổn định hoạt động dạy và học, tổ chức nghiêm túc các kỳ thi và công tác tuyển sinh trong bối cảnh quy mô giáo dục lớn, yêu cầu đổi mới ngày càng cao.

Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định. Đến nay, 100% nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy. Ngành triển khai thí điểm học bạ số phổ thông, phát triển kho học liệu đa phương tiện dùng chung trên nền tảng Hanoi Study. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai hệ thống HanoiCheck để quản lý dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát biểu tại chương trình.

“Niềm tin của học sinh và phụ huynh không tự nhiên mà có, cũng không thể chỉ giữ bằng những lời khẳng định”, ông Hiền nói, đồng thời cho rằng niềm tin được vun đắp qua từng giờ học, cách đánh giá công tâm và thái độ lắng nghe, nhận trách nhiệm của thầy cô khi có điều chưa đúng. Dịp này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận nỗ lực của các nhà trường trong quá trình sắp xếp trường lớp, tổ chức tuyển sinh, triển khai học bạ số và đổi mới phương pháp dạy học; bày tỏ sự trân trọng với các nhà giáo công tác ở địa bàn còn khó khăn, các trường mầm non, cơ sở giáo dục chuyên biệt và những thầy cô kiên trì đồng hành với học sinh cần được hỗ trợ.

Đại diện các nhà giáo phát biểu tại chương trình, cô giáo Trần Thị Liêm, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội xúc động chia sẻ niềm vui khi những nỗ lực của bản thân và tập thể nhà trường được ghi nhận. Với cô Liêm, niềm vui hôm nay luôn song hành cùng lòng biết ơn đối với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành của đồng nghiệp, gia đình và đặc biệt là các thế hệ học sinh. Chính những tình cảm ấy đã giúp cô cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của nghề giáo.

Chia sẻ về hành trình gắn bó với nghề, cô Liêm cho biết, mái trường nơi mình công tác nằm dưới chân núi Tản Viên, trên vùng đất Ba Vì giàu truyền thống văn hóa. Được thành lập từ năm 1994, nhà trường từng trải qua không ít khó khăn, thiếu thốn trong những ngày đầu xây dựng. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, tâm huyết của nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, ngôi trường từng bước trưởng thành, trở thành môi trường giáo dục có ý nghĩa đối với con em đồng bào các dân tộc thiểu số.

Trong 16 năm gắn bó với nghề, cô Liêm có cơ hội đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh đến từ những cộng đồng văn hóa khác nhau. Quá trình ấy giúp cô nhận ra rằng, tình yêu thương là nền tảng của nghề giáo, nhưng người thầy còn cần sự thấu hiểu, tôn trọng những khác biệt và kiên nhẫn đồng hành với từng học trò.

"Công nghệ có thể đưa tri thức đến gần hơn với học sinh, nhưng tình yêu thương, sự công bằng và niềm tin của thầy cô mới giúp các em có đủ hành trang để bước vào tương lai", cô Liêm chia sẻ.

Với nữ giáo viên, nghề dạy học giống như gieo những hạt mầm trên vùng đất đá ong Ba Vì. Có hạt mầm nảy nở rất nhanh, nhưng cũng có những hạt cần nhiều nắng, mưa và thời gian mới có thể vươn lên. Điều người giáo viên cần làm là kiên trì chăm sóc, không ngừng động viên và tin tưởng vào sức sống của từng hạt mầm. Khi học trò trưởng thành, biết yêu thương, tự lập và cống hiến cho gia đình, cộng đồng, đó chính là mùa quả ngọt đẹp nhất của nghề giáo.

Lấy sự tiến bộ và hạnh phúc của học sinh làm trung tâm

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng biểu dương những thành tựu của ngành giáo dục và đào tạo, trân trọng chúc mừng các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu được tuyên dương. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã và đang cống hiến cho sự nghiệp trồng người của Thủ đô.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đằng sau những thành tích nổi bật của ngành nêu trên chính là tâm huyết và công sức của hàng vạn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng (bên phải) trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ghi nhận thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Thời gian tới, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đề nghị toàn ngành giáo dục Thủ đô tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự tiến bộ và hạnh phúc của học sinh làm trung tâm. Cùng với đó, đặt việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo ở vị trí then chốt, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo một cách phù hợp, an toàn và hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần tăng cường gắn kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội, khơi dậy truyền thống hiếu học, tinh thần học tập suốt đời của người Hà Nội. “Mỗi cơ sở giáo dục cần là một không gian nuôi dưỡng tài năng, sự tử tế và khát vọng vươn lên; mỗi thầy cô tiếp tục là tấm gương về đạo đức, tự học, đổi mới và sáng tạo. Sự trưởng thành của học trò hôm nay chính là nền tảng cho nguồn nhân lực và sức sáng tạo của Thủ đô ngày mai”, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng trao Huân chương Lao động tặng các tập thể, cá nhân.

Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026. Dịp này, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tuyên dương 422 tập thể điển hình tiên tiến và 228 nhà giáo tiêu biểu.