Hà Nội: Phát triển công nghiệp dược liệu song hành với kiểm soát chất lượng

Hà Nội tăng kiểm soát thuốc cổ truyền, ngăn thuốc giả lưu hành. (Ảnh minh họa)

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Công văn số 10214/SYT-KTLVYT, yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động lưu hành, kinh doanh, thông tin và quảng cáo thuốc cổ truyền trên địa bàn, đặc biệt đối với An cung ngưu hoàng hoàn – sản phẩm có nguy cơ bị làm giả.

Theo yêu cầu của Sở Y tế Hà Nội, UBND các xã, phường cần kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bán buôn, bán lẻ thuốc cổ truyền; phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan chức năng giải quyết các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo.

Các địa phương được yêu cầu phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường và đơn vị liên quan truy xuất nguồn cung cấp, ngăn chặn thuốc giả lưu thông. Hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội cũng thuộc diện giám sát, nhất là hành vi thổi phồng công dụng An cung ngưu hoàng hoàn thành “thần dược phòng ngừa đột quỵ”.

Ngành y tế khuyến cáo người dân chỉ sử dụng sản phẩm theo đơn của bác sĩ, không tự ý mua thuốc để phòng ngừa hoặc điều trị đột quỵ. Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, trong khi Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội đẩy mạnh lấy mẫu, kiểm nghiệm chất lượng thuốc đang lưu hành.

Kiểm soát chất lượng trong chuỗi giá trị dược liệu

Việc siết quản lý thị trường thuốc cổ truyền diễn ra trong bối cảnh Bộ Y tế xây dựng Dự thảo Chiến lược quốc gia phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một định hướng trọng tâm là phát triển công nghiệp dược liệu theo chuỗi giá trị, từ giống, vùng nguyên liệu, nuôi trồng, thu hái đến chế biến, sản xuất và tiêu thụ.

Theo dự thảo, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu tự chủ tối thiểu 20% nhu cầu dược liệu sử dụng trong nước; giá trị sản xuất công nghiệp dược liệu, thuốc cổ truyền và thuốc dược liệu tăng tối thiểu 10% mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm này tăng bình quân ít nhất 10%/năm.

Để đạt mục tiêu, dự thảo định hướng phát triển vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, đầu tư công nghệ chế biến sâu và tăng cường liên kết giữa người trồng dược liệu, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và cơ sở khám chữa bệnh. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cũng sẽ tiếp tục được hoàn thiện, gắn với mã định danh sản phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Đến năm 2030, dự thảo đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu quốc gia cho 30 sản phẩm từ dược liệu, thuốc cổ truyền và 10 dịch vụ khám chữa bệnh. Tuy nhiên, mở rộng sản xuất và thị trường cần đi đôi với bảo đảm chất lượng, minh bạch nguồn gốc và kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và tạo nền tảng cho các sản phẩm y, dược cổ truyền Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh.