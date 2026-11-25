Hà Nội đẩy mạnh liên kết sản xuất, mở rộng thị trường nông sản. (Ảnh minh họa)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố hiện có 194.742 ha đất nông nghiệp, chiếm 58% tổng diện tích đất tự nhiên. Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 3%/năm.

Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm của Hà Nội đạt trên 203 nghìn ha, trong đó diện tích cây rau, màu khoảng 66,5 nghìn ha. Tỷ lệ giống lúa chất lượng cao và lúa nếp chiếm khoảng 80% tổng diện tích lúa gieo trồng.

Những năm qua, diện tích gieo trồng cây hằng năm, đặc biệt là cây lúa, có xu hướng giảm do tác động của đô thị hóa và chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Cơ cấu cây trồng cũng chuyển dịch từ các loại cây có hiệu quả kinh tế thấp sang rau, cây ăn quả, cây dược liệu và cây hoa nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác.

Trong chăn nuôi, thành phố từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, phát triển trang trại, ứng dụng công nghệ trong giống, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và xử lý chất thải. Tính đến tháng 5/2026, Hà Nội có 9.044 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, vừa và nhỏ, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, thành phố tiếp tục duy trì và phát triển 183 chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản an toàn, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân tham gia. Hà Nội cũng xây dựng được trên 100 nhãn hiệu được bảo hộ, trong đó có gà đồi Ba Vì, gà đồi Sóc Sơn, gà Mía Sơn Tây, vịt Vân Đình, nhãn Đại Thành và gạo thơm Bối Khê.

Đến nay, thành phố có 406 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố. Từ năm 2019 đến nay, Hà Nội có 3.544 sản phẩm OCOP.

Việc kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại các kênh phân phối hiện đại cũng được thúc đẩy. Trong đó, thành phố đã phối hợp đưa 33 mặt hàng với 316 sản phẩm của 5 chủ thể OCOP vào trưng bày tại hệ thống bán lẻ sân bay Nội Bài.

Bên cạnh đó, Hà Nội đang quản lý 62 mã số vùng trồng với tổng diện tích 571,6 ha, trong đó có 9 mã vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Thành phố tiếp tục phát triển các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu như lúa Japonica, chuối tiêu hồng, rau an toàn và rau hữu cơ.

Cùng với phát triển sản xuất tại chỗ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với các tỉnh, thành phố duy trì và hỗ trợ phát triển 1.400 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho thị trường Thủ đô. Hoạt động này góp phần bảo đảm nguồn cung nông, lâm, thủy sản, cân đối cung cầu hàng hóa và ổn định thị trường.