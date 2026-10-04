Hà Nội phát triển 13 môn thể thao trọng điểm chuẩn bị cho ASIAD và Olympic
Theo Kế hoạch số 383/KH-UBND về phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD và Olympic giai đoạn 2026-2045, Hà Nội phấn đấu duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về thể thao thành tích cao; tiếp tục đóng góp lực lượng nòng cốt cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD, Olympic và các giải vô địch châu Á, thế giới.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-phat-trien-13-mon-the-thao-trong-diem-chuan-bi-cho-asiad-va-olympic-1759441.html