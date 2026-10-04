Hà Nội phát triển 13 môn thể thao trọng điểm chuẩn bị cho ASIAD và Olympic

Cả 3 tấm Huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) đều có đóng góp của vận động viên Hà Nội. Những kết quả này cho thấy nền tảng đào tạo, huấn luyện và đầu tư nhiều năm của thể thao Thủ đô đang tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng thời tạo động lực để thành phố Hà Nội triển khai những mục tiêu dài hạn tại đấu trường ASIAD và Olympic.