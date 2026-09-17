Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên 4 sông

Xếp bao cát dọc mép đê, phủ bạt nhằm hạn chế dòng nước xối mạnh làm hỏng mặt và mái đê. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Cụ thể, lúc 2 giờ 40 phút ngày 17/9, mực nước sông Tích tại Kim Quan đạt 8,43 m, vượt mức báo động III 0,03 m. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội phát lệnh báo động III trên sông Tích tại địa phận các xã, phường: Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng và Tùng Thiện.

Trên sông Đáy, lúc 5 giờ ngày 17/9, mực nước tại Ba Thá đạt 6,52 m, vượt mức báo động II 0,02 m. Thành phố phát lệnh báo động II trên sông Đáy tại địa phận các xã, phường: Hát Môn, Quốc Oai, Hưng Đạo, Chương Mỹ, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, Đan Phượng, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Yên Nghĩa, Bình Minh, Thanh Oai, Dân Hòa, Ứng Thiên, Vân Đình và Hòa Xá.

Đối với sông Nhuệ, lúc 5 giờ 50 phút ngày 17/9, mực nước tại Đồng Quan đạt 4,42 m, vượt mức báo động II 0,02 m. Thành phố phát lệnh báo động II trên sông Nhuệ tại địa phận các xã, phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ và Ứng Hòa.

Trước đó, lúc 10 giờ 20 phút ngày 16/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã phát lệnh báo động III trên sông Bùi tại địa phận các xã Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú và Phúc Sơn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường, các đơn vị trên địa bàn cùng các ngành và cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện nghiêm các quy định tương ứng với từng cấp báo động lũ.

Theo các bản tin sáng 17/9 của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, mực nước sông Nhuệ và sông Đáy tiếp tục lên. Dự báo đến 8 giờ ngày 18/9, mực nước sông Nhuệ tại Đồng Quan đạt 4,65 m, thấp hơn mức báo động III 0,05 m. Đến 7 giờ cùng ngày, mực nước sông Đáy tại Ba Thá dự báo đạt 6,75 m, cao hơn mức báo động II 0,25 m.

Lũ ở mức cao gây nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông và các bãi nổi giữa sông; đồng thời có thể gây sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn các tuyến đê xung yếu, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông ven sông.