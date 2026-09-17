Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên 4 sông

(Tiếp tục cập nhật)

Cụ thể, lúc 2 giờ 40 phút ngày 17/9, mực nước sông Tích tại Kim Quan đạt 8,43 m, vượt mức báo động III 0,03 m. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội phát lệnh báo động III trên sông Tích tại địa phận các xã, phường: Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng và Tùng Thiện.

Trên sông Đáy, lúc 5 giờ ngày 17/9, mực nước tại Ba Thá đạt 6,52 m, vượt mức báo động II 0,02 m. Thành phố phát lệnh báo động II trên sông Đáy tại địa phận các xã, phường: Hát Môn, Quốc Oai, Hưng Đạo, Chương Mỹ, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, Đan Phượng, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Yên Nghĩa, Bình Minh, Thanh Oai, Dân Hòa, Ứng Thiên, Vân Đình và Hòa Xá.

Các chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 3 Lữ đoàn xe tăng 201 đắp các đoạn đê trũng, thấp trên tuyến đê Bùi 2. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN

Đối với sông Nhuệ, lúc 5 giờ 50 phút ngày 17/9, mực nước tại Đồng Quan đạt 4,42 m, vượt mức báo động II 0,02 m. Thành phố phát lệnh báo động II trên sông Nhuệ tại địa phận các xã, phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ và Ứng Hòa.

Trước đó, lúc 10 giờ 20 phút ngày 16/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã phát lệnh báo động III trên sông Bùi tại địa phận các xã Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú và Phúc Sơn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường, các đơn vị trên địa bàn cùng các ngành và cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện nghiêm các quy định tương ứng với từng cấp báo động lũ.

Theo các bản tin sáng 17/9 của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, mực nước sông Nhuệ và sông Đáy tiếp tục lên. Dự báo đến 8 giờ ngày 18/9, mực nước sông Nhuệ tại Đồng Quan đạt 4,65 m, thấp hơn mức báo động III 0,05 m. Đến 7 giờ cùng ngày, mực nước sông Đáy tại Ba Thá dự báo đạt 6,75 m, cao hơn mức báo động II 0,25 m.

Lũ ở mức cao gây nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông và các bãi nổi giữa sông; đồng thời có thể gây sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn các tuyến đê xung yếu, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông ven sông.

Nước sông Bùi dâng cao gây tràn đê: Các xã Hà Nội khẩn cấp ứng phó

Sáng 17/9, nước sông Bùi tiếp tục tràn nhanh qua mặt đê. Tại những đoạn nước tràn vào, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, người dân địa phương và các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 3 Lữ đoàn xe tăng 201 đã có mặt từ sớm để tham gia đắp các đoạn đê trũng, thấp. Các lực lượng khẩn trương xúc cát vào bao, xếp thành hàng dọc mép đê, phủ bạt nhằm hạn chế dòng nước xối mạnh gây hư hỏng mặt và mái đê.

Xã Xuân Mai cũng đồng thời huy động ô tô, máy xúc vận chuyển cát, bao tải và các vật tư cần thiết đến hiện trường. Lực lượng tại chỗ tiếp tục tuần tra toàn tuyến, theo dõi những đoạn đê thấp, vị trí từng sạt lở để kịp thời gia cố khi nước dâng.

Đê Bùi 2 dài khoảng 2,8km, cao trình phổ biến 6,7-7m. Tuyến đê có nhiệm vụ ngăn chậm lũ vào khu dân cư các thôn Tiến Tiên, Nam Phương, Việt An. Khi nước sông Bùi tràn cục bộ qua những đoạn đê thấp, lực lượng tại chỗ phải khẩn trương đắp con trạch chống tràn bằng đất, bao tải; sử dụng bạt, phên, ván, cọc tre để giữ vật liệu, hạn chế sóng và dòng chảy gây xói lở.

Các lực lượng chức năng và người dân xã Xuân Mai khẩn trương đắp đê ngăn nước sông tràn vào. Ảnh: Nguyễn Cúc - TTXVN

Theo dự báo, mực nước sông Bùi tại khu vực trạm bơm Yên Duyệt có thể lên mức 7,4m. Trước tình hình này, lãnh đạo xã yêu cầu các lực lượng triển khai ngay phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt, tập trung đắp, gia cố tuyến đê tả Bùi 2, bảo đảm khả năng ngăn nước khi mực nước sông Bùi lên mức 7,4m.

Đồng chí Hoàng Minh Hiến, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Mai đã yêu cầu các lực lượng không chủ quan trước diễn biến mưa lũ; phải bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra tuyến đê, kịp thời phát hiện và xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời điểm mực nước sông được dự báo tiếp tục lên cao, nhiệm vụ trước mắt là tập trung nhân lực, vật lực để gia cố đê, bảo đảm an toàn tuyến đê và khu dân cư phía trong đê; đồng thời quan tâm điều kiện sinh hoạt, sức khỏe, đời sống cho lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm phương án ứng phó đã được phê duyệt, duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, đặc biệt là Ban Chỉ huy Quân sự xã và cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai. Các lực lượng phải thường xuyên cập nhật diễn biến mưa, mực nước sông Bùi và tình hình khu vực thượng nguồn để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ đê, lãnh đạo xã yêu cầu Phòng Kinh tế thường xuyên phối hợp với Trạm bơm Nhân Lý, tiếp tục tổ chức bơm tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng tại các khu vực bị ảnh hưởng trên địa bàn xã.

Xã Xuân Mai cũng gửi thông báo khẩn tới nhân dân chủ động sơ tán tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, khu vực trũng thấp, ven sông và những nơi không bảo đảm an toàn đến các địa điểm an toàn theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, đặc biệt các thôn Nam Phương, Việt An, Tiến Tiên. Theo đó, ưu tiên sơ tán người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dân khẩn trương di dời tài sản, phương tiện, vật dụng có giá trị lên vị trí cao, an toàn; đưa gia súc, gia cầm đến nơi tránh ngập phù hợp; chủ động ngắt nguồn điện tại khu vực có nguy cơ ngập, bảo quản giấy tờ quan trọng, thuốc men, lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Xã yêu cầu người dân không chủ quan, phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản; không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; không tự ý quay lại khu vực đã được sơ tán khi chưa có thông báo an toàn của cơ quan chức năng.

Đối với sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, các cơ quan chuyên môn và các thôn cần thông báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh. Các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm cần khẩn trương đưa vật nuôi ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Đối với các hộ nuôi thủy sản, nếu đủ điều kiện cần chủ động thu hoạch; trường hợp chưa thể thu hoạch phải tổ chức quây, rào chắc chắn để bảo vệ, hạn chế thiệt hại. Việc chủ động thu hoạch thủy sản trước mùa mưa lũ được xác định là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro.

Lãnh đạo xã yêu cầu các lực lượng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt là tình hình mưa tại khu vực thượng nguồn sông Bùi; duy trì chế độ trực và thông tin liên tục, sẵn sàng xử lý ngay khi phát sinh tình huống. Các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai phải được triển khai theo đúng phương án, với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn đê điều, tính mạng, tài sản của nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Nước sông Bùi tiếp tục dâng nhanh cũng gây ngập sâu tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Quảng Bị (Hà Nội), khiến gần 200 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp, nhất là tại những khu vực thấp trũng, ven sông.

Xếp bao cát dọc mép đê, phủ bạt nhằm hạn chế dòng nước xối mạnh làm hỏng mặt và mái đê. Ảnh: Nguyễn Cúc-TTXVN

Ngay khi nước bắt đầu dâng, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã Quảng Bị, Ban quản lý thôn Ninh Kiều đã tổ chức di dời người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai ra khỏi những khu vực ngập sâu. Đến nay, phần lớn người già và trẻ nhỏ đã được đưa đến tạm trú an toàn tại nhà người thân. Cùng với việc di dời dân, lực lượng chức năng phối hợp người dân vận chuyển, kê cao tài sản, hạn chế thiệt hại do nước lũ.

Trước diễn biến phức tạp của lũ, UBND xã Quảng Bị đã ban hành thông báo tạm thời cấm tuyệt đối người và phương tiện lưu thông qua cầu phao Lam Điền, cầu phao An Hiền, cầu Mai và một số cầu tạm kết nối xã Quảng Bị với xã Bình Minh, xã Thanh Oai đang bị ngập nước.

Lực lượng chức năng được yêu cầu lập rào chắn, đặt biển cảnh báo tại các khu vực cầu. Chính quyền địa phương đề nghị người dân chấp hành nghiêm lệnh cấm, không tự ý tháo dỡ rào chắn hoặc cố tình đi qua khu vực nguy hiểm. Các gia đình được yêu cầu quản lý chặt chẽ người thân, nhất là trẻ em và người cao tuổi, không để tiếp cận khu vực cầu ngập; đồng thời chủ động lựa chọn tuyến đường khác bảo đảm an toàn và thường xuyên cập nhật thông tin qua hệ thống Đài truyền thanh xã cùng các kênh thông tin chính thống. Cùng với việc sơ tán dân và bảo đảm giao thông, bảo vệ an toàn lưới điện được triển khai tại những khu vực ngập.

Trước đó, vào chiều 16/9, UBND xã Quảng Bị cũng đã cấp các vật dụng thiết yếu hỗ trợ thôn Ninh Kiều, góp phần bảo đảm điều kiện sinh hoạt và phục vụ ứng phó với ngập úng. Theo đó, thôn Ninh Kiều được hỗ trợ 150 bình nước, 130 chiếc đèn pin và 225 đôi nến. Đây là những vật dụng thiết yếu, phục vụ nhu cầu nước uống, chiếu sáng và sinh hoạt của người dân trong thời gian khu vực bị ảnh hưởng bởi ngập úng, nhất là trong trường hợp mất điện hoặc việc đi lại gặp khó khăn.