Hà Nội phát huy vai trò nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Sáng 31-10, tại xã Vĩnh Thanh, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kiện toàn, ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thành phố, kết hợp giao lưu với chủ đề “Nông dân giỏi - Kết nối nguồn lực -Cùng phát triển”.

Được thành lập năm 2023, CLB là nơi tập hợp những hội viên nông dân tiêu biểu, tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối các nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh. Qua quá trình hoạt động, CLB từng bước được củng cố, góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản.

Hội Nông dân thành phố công bố quyết định kiện toàn Ban Chủ nhiệm CLB gồm 19 thành viên. Ảnh: PV

Tại hội nghị, Hội Nông dân thành phố công bố quyết định kiện toàn Ban Chủ nhiệm CLB gồm 19 thành viên, trong đó có 1 Chủ nhiệm, 8 Phó Chủ nhiệm và 10 Ủy viên. CLB hiện có 110 thành viên. Bà Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Công ty Dược phẩm Thiên Phúc (xã Dân Hòa) được tín nhiệm giữ chức Chủ nhiệm CLB.

Tại chương trình giao lưu với chủ đề “Nông dân giỏi - Kết nối nguồn lực - Cùng phát triển”, các đại biểu tập trung trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển sản phẩm đặc trưng, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Nhiều ý kiến đề xuất tăng cường liên kết giữa hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các làng nghề; đẩy mạnh quảng bá, kết nối thị trường, tìm đầu ra ổn định cho nông sản. Bên cạnh đó, việc phát triển du lịch trải nghiệm nông nghiệp, du lịch làng nghề gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống cũng được xác định là hướng đi có tiềm năng.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa đề nghị Ban Chủ nhiệm sớm ổn định tổ chức. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của CLB thời gian qua. Đồng thời khẳng định, mỗi thành viên CLB là một hạt nhân nòng cốt trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của Thủ đô và cả nước, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đề nghị các thành viên tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lao động, sản xuất, kinh doanh; không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hội viên khác cùng phát triển. Hội Nông dân thành phố cần tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để CLB hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Định hướng hoạt động thời gian tới, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa đề nghị Ban Chủ nhiệm sớm ổn định tổ chức, xây dựng chương trình công tác cụ thể; chú trọng kết nối hội viên với các nguồn vốn, chuyên gia, doanh nghiệp và thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị sản phẩm.

CLB cần duy trì sinh hoạt thường xuyên, linh hoạt theo chuyên đề; xây dựng mạng lưới liên kết giữa các thành viên với hợp tác xã, doanh nghiệp và tổ chức Hội ở cơ sở, qua đó nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn Thủ đô.

Sau hội nghị, các đại biểu tham quan một số mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu tại xã Vĩnh Thanh, trao đổi kinh nghiệm thực tế và tăng cường kết nối, hợp tác giữa các thành viên CLB.