Hà Nội phát huy vai trò Ban Công tác Mặt trận trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Dự và chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Công an TP, kết nối trực tuyến tới 126 điểm cầu công an xã, phường.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa cho biết, 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự phối hợp của chính quyền các cấp và sự hỗ trợ của lực lượng Công an, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn Thủ đô ngày càng phát triển sâu rộng, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Trong kết quả chung đó, MTTQ các cấp, đặc biệt là Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự; hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, văn minh.

Nhấn mạnh yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, bà Trần Thị Phương Hoa cho rằng, khi Hà Nội đang tập trung tháo gỡ 5 điểm nghẽn lớn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội càng có ý nghĩa quan trọng.

Do đó, MTTQ các cấp và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đặc biệt, trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm và giải quyết vấn đề dân sinh, cán bộ Mặt trận cần phát huy vai trò cầu nối, tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Theo bà Trần Thị Phương Hoa, làm tốt công tác dân vận, giải quyết kịp thời những vấn đề ngay từ cơ sở sẽ góp phần ngăn ngừa nguy cơ phát sinh điểm nóng, không để các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tiến trình phát triển của Thủ đô.

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện chương trình phối hợp, Công an Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cùng các tổ chức thành viên đã chủ động tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND TP triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp xây dựng phong trào. Công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức thành viên, người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Phong trào được gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc...

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh tình hình mới với tốc độ đô thị hóa, chuyển đổi số, sự phát triển của không gian mạng và những vấn đề xã hội phát sinh đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Để nâng cao hiệu quả phong trào thời gian tới, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước; đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng phối hợp giữa lực lượng Công an với MTTQ và các tổ chức thành viên theo hướng rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn, rõ kết quả, tránh hình thức, chồng chéo.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Đối với Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với công an cấp xã, tổ dân phố và các đoàn thể trong nắm bắt tình hình nhân dân, phát hiện, giải quyết kịp thời mâu thuẫn, tranh chấp và vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để những vấn đề nhỏ tích tụ, kéo dài thành điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, mỗi cán bộ Mặt trận cần thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân; lắng nghe, tôn trọng và kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; lấy sự đồng thuận, hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Tại hội nghị đã tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu tận tụy cống hiến vì sự bình yên của nhân dân, vì cuộc sống an toàn của mỗi gia đình, mỗi khu dân cư trên địa bàn thành phố.